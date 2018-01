Em Salvador, Caetano visita Igreja de São Lázaro

Ele faz show com os filhos na Concha Acústica no dia 13

O cantor Caetano Veloso visitou a Igreja de São Lázaro. O baiano postou nesta terça-feira (2) um vídeo em que aparece tomando banho de pipoca do lado de fora do local. "Um 2018 de muita saúde e paz a todos!", escreveu o cantor na legenda, sugerindo ainda que os seguidores escutem a canção “Milagres do Povo”.

Caetano costuma passar os verões em Salvador. Ele faz show na capital baiana com os três filhos, Moreno, Zeca e Tom, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA), no dia 13 de janeiro. Antes, ele se apresenta em Recife (no dia 9) e em Fortaleza (dia 11). Em Salvador, os ingressos são vendidos a partir de R$ 60 (meia).