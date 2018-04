Em vídeo, Moranguinho chora e explica perdão a Naldo

"E para quem não entende, eu só posso dizer uma palavra: amor", afirma

Ellen Cardoso, conhecida como Mulher Moranguinho, afirmou em vídeo que era preciso que seu casamento com Naldo Benny passasse por uma crise para que os dois evoluíssem juntos. As imagens são parte de um episíodio de um documentário do cantor sobre sua vida e carreira, que ele vem postando no Youtube.

"Tenho a total certeza o quanto era necessário passar por tudo isso. Era necessário viver isso. Era necessário para o nosso amadurecimento, o nosso crescimento, e para que a gente pudesse ser ainda mais feliz, para o bem da nossa união, da nossa família. Mas que, para mim, hoje, o mais importante era o enorme desejo que a gente tem dentro da gente de consertar as coisas, de fazer tudo direito e de, principalmente, de fazer um ao outro muito feliz", declarou Moranguinho.

No vídeo, a ex-dançarina explicou porque perdoou o marido depois de ir à polícia denunciá-lo por agressão. "Talvez as pessoas hoje não entendam o por que da escolha de estar junto, o por que da escolha de tentar de novo. E para quem não entende, eu só posso dizer uma palavra: amor. É a única palavra que define isso", afirmou.

Ela ainda manda um recado ao marido, em meio às lágrimas. "Queria agradecer a você por me mostrar, sem vaidade, sem orgulho, botar a cara, assumir seu erro, pedir perdão e se esforçar tanto como você tem feito pra ser diferente. Eu te amo, e tudo o que nós vivemos até agora não foi nada perto de tudo que a gente vai viver".

Assista ao depoimento completo no vídeo abaixo (a fala está a partir de 11:30):