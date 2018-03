Em vídeo, Talisca fala sobre convocação: 'muito feliz'

Meia do Besiktas agradeceu a oportunidade de defender o Brasil

A lista de convocados do técnico Tite para os amistosos da Seleção Brasileira contra a Rússia, no dia 23 de março, em Moscou, e Alemanha, no dia 27, em Berlim, apresentou surpresas. Entre as principais novidades da última relação antes da convocação final para a Copa do Mundo está o meia Anderson Talisca.

Cria das divisões de base do Bahia, o jogador de 24 anos atualmente defende o Besiktas, da Turquia, e foi chamado pela primeira vez na Era Tite. Ele recebeu elogios do treinador e ficou mais próximo de integrar o grupo que disputará o Mundial, na Rússia.

Em vídeo, Talisca falou sobre a emoção de defender a Seleção: