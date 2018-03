Embaixador da Valentino circula por Salvador

Por Rafael Freitas

Embaixador global da Valentino e dono de um perfil muito ativo do Instagram, Cacá de Souza, que vive no avião, entre Londres, Paris, Roma, Nova York e Rio, sempre rumo às melhores festas, aquelas que juntam num mesmo lugar as pessoas mais interessantes e cultas do jet set, baixou, neste fim de semana, em Salvador. Veio para prestigiar o casamento de Juliana Carvalho e Antonio Bordon, que aconteceu ontem, na dobradinha Igreja de São Francisco – Palácio da Aclamação. Cacá, como qualquer pessoa civilizada faria, aproveitou a vinda à cidade para rever os monumentos do Centro Histórico e certamente acrescentar lugares memoráveis à lista do seu livro Carlos’s Place, publicado pela Assouline, NY, USA.

Cacá de Souza esteve na capital baiana para participar do casamento de Juliana Carvalho e Antonio Bordon (Foto: Reprodução)

‘Avis rara’

Maria Frering, neta da lendária Carmen Mayrink Veiga, também veio prestigiar o casamento de Juliana e Antonio em Salvador. Depois de anos morando em Londres, onde concluiu seus estudos, Maria está de volta ao Brasil. Como toda pessoa que viaja muito, esteve no Mercado Modelo – já que os mercados municipais costumam refletir a alma local ou “terroir” mundo afora. Bola dentro!

Maria Frering passou o fim de semana em Salvador (Foto: Reprodução)

Honraria

O empresário Gercino Coelho, que preside o Grupo GNC, foi homenageado pela Câmara Municipal de Salvador com a Medalha Thomé de Souza. A outorga da honraria aconteceu em sessão solene presidida pelo vereador Alexandre Aleluia, anteontem, no Plenário Cosme de Farias.

“Toda a sociedade precisa de homens como Gercino, que tem iniciativa e visão, capazes de transpor barreiras para levar o progresso a sua comunidade, e foi isso que me motivou a propor essa honraria. Como homem de negócios, ele foi capaz de vencer as dificuldades e investir na nossa cidade”, nos disse Alexandre. Além de toda família Coelho, a homenagem foi prestigiada por Antonio Carlos Júnior e ACM Neto, e mais José Carlos Aleluia, Ângela Freitas e Paulo Tannus, Andrea e Jorge Goldenstein e Luiz Mendonça.

Gercino Coelho recebeu, anteontem, a Medalha Thomé de Souza (Foto: Tati Freitas/Divulgação)

Chuva de arroz

Com uma cerimônia discreta, apenas para familiares e amigos mais próximos, Natalia Troccoli e Julian Bradbury vão se casar. Será no dia 28 de abril, em Palma de Mallorca, na Espanha.

Presença

A arquiteta Cristina Calumby fez questão de prestigiar os empresários Roberta e Paulo Coelho que apresentaram, na sexta, a sua nova loja, a AB Revestimentos, que ocupa o espaço da antiga Arte & Banho, na Alameda das Espatódeas, em Salvador. O evento foi em horário de almoço, apenas para convidados.

Cristina Calumby esteve no almoço de apresentação da AB Revestimentos (Foto: Marcelo Machado/Divulgaçaõ)

Emergência

O Rei do Benin, Houwamenou Daagbo, precisou de atendimento médico, durante o Fórum Social em Salvador, e procurou um hospital público, do SUS. O povão na sala de espera nem acreditou que Sua Majestade estava ali aguardando a sua vez acompanhado da esposa, a rainha Kpessi Ko’Ndodo. É importante lembrar que o Benin é uma república e os reis têm funções meramente cerimoniais e religiosas, embora sejam muito respeitados.

Exposição

Mabel Velloso é mais uma da prole de dona Canô que nasceu com talento de sobra. Amanhã, no Oi futuro, no Rio de Janeiro, ela inaugura a sua exposição Cartas, com curadoria de Alberto Saraiva. Além de vídeos e áudios, a mostra inclui uma sessão de arte pública, em um prédio vizinho ao centro cultural, com poemas de Mabel, que já homenageou com seus versos as cidades de Santo Amaro da Purificação e Salvador.