Embasa concluir obras em rede de abastecimento do Vale das Pedrinhas

Fornecimento de água está sendo retomado, gradativamente, em Amaralina, Chapada do Rio Vermelho, Nordeste de Amaralina, Santa Cruz, Vale das Pedrinhas e parte do Candeal

O abastecimento de água nos bairros de Amaralina, Chapada do Rio Vermelho, Nordeste de Amaralina, Santa Cruz, Vale das Pedrinhas e parte do Candeal começou a ser retomado, gradativamente, a partir da noite deste domingo (28), após a Empresa Baiana de Água e Saneamento (Embasa) concluir o serviço de entroncamentoi da rede da Avenida Vale das Pedrinhas. O órgão não informou até quando o serviço estará totalmente normalizado.

As obras na rede que abastece os bairros cirados começou em novembro de 2017 para a substituição de 900 metros de tubulação. Segundo a Embasa, além de melhorar o abastecimento de água na localidade, "a obra também foi necessária devido à constatação da existência de imóveis construídos irregularmente em cima da rede de distribuição da Embasa".

Após as obras, foi desativada a tubulação que fica sob esses imóveis. Apesar do fim das obras na rede, os trabalhos de repavimentação no trecho seguem e a previsão é concluir até o final deste mês de janeiro.