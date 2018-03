Embasa convoca mais 209 candidatos aprovados em concurso

Eles devem apresentar itens exigidos em edital ainda este mês

A Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) publicou no Diário Oficial do Estado do final de semana o edital de convocação de 209 candidatos aprovados no concurso feito pela empresa em julho do ano passado.

Agora, os convocados devem apresentar os documentos exigidos no edital nos dias 12, 13 e 14 de março das 8h às 12h e das 13h30 às 17h30, no Parque Deputado Paulo Jackson, localizado na Avenida Juracy Magalhães Jr., na Lucaia.

O concurso foi feito para preencher 600 vagas em 11 funções de níveis médio, técnico e superior. Com o edital de agora, já foram convocados 563 aprovados. Agora, foram chamados candidatos para os cargos de agente administrativo, agente operacional, operador de processo de água e esgoto, técnico operacional-edificações, técnico em eletromecânica, engenheiro, engenheiro sanitarista e engenheiro eletricista.