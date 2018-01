Embasa renova contrato milionário com agência que pertence a esposa de secretário de Rui

Jairo Costa Júnior, com Luan Santos

A Embasa renovou por mais 12 meses e R$ 7,5 milhões o contrato com a Rocha Propaganda e Marketing, agência de comunicação que pertence a Vera Maria Rocha Dauster, casada com o secretário da Casa Civil do governo Rui Costa (PT), Bruno Dauster. A empresa venceu em dezembro de 2014 a licitação de R$ 10 milhões para gerir a conta de publicidade da estatal e, de lá para cá, manteve-se no negócio através de sucessivos termos aditivos. O último foi assinado pela área de contratos da Embasa em 29 de dezembro. Vera também é sócia do marido na Dauster Patrimonial, voltada à compra e venda de imóveis, de acordo com dados da Receita.

Túnel do tempo

Vera e Bruno Dauster se conhecem desde quando atuavam como guerrilheiros em organizações de esquerda que combatiam o regime militar. Ambos fizeram parte do grupo de 70 presos políticos soltos pela ditadura em troca da vida do embaixador suíço Giovanni Enrico Bucher, sequestrado no Rio pela Vanguarda Popular Revolucionária (VPR).

Aliança devolvida

A entrada do deputado estadual Marcelo Nilo no PSB sepultou a chance de acordo entre o partido e o PDT para as eleições deste ano na Bahia. “Com Nilo, não há a menor probabilidade de dividirmos o palanque e formarmos chapa independente. Vira divórcio antes mesmo de ter casamento. Se houver recuo, voltamos a conversar”, disparou o presidente do PDT baiano, deputado federal Félix Mendonça Júnior. Como antecipado pela Satélite, Nilo fechou na última sexta-feira a mudança do PSL para o PSB com a senadora Lídice da Mata, que comanda o diretório da sigla no estado.

Empurrão no calendário

A Secretaria Estadual de Turismo prorrogou para o próximo dia 31 a data final para que o grupo Reag apresente o projeto de construir e operar um espaço de eventos e negócios em Salvador, por meio de um fundo privado de investimento. O novo prazo, que terminaria hoje, vai expirar 24 horas após a prefeitura receber todas as propostas de empresas interessadas em erguer o futuro Centro de Convenções municipal na área do antigo Aeroclube, cuja inauguração está prevista para o primeiro semestre de 2019, segundo edital de licitação lançado pelo Palácio Thomé de Souza no último dia 28.

"É questão de tempo. Vamos pedir a deputados e senadores apoio para derrubar o veto", Jorge Khoury, superintendente do Sebrae Bahia, sobre a decisão do presidente Michel Temer de excluir micro e pequenas empresas no Refis

Nem te ligo

O Ministério da Educação (MEC) ignorou uma determinação da Justiça Federal e deu continuidade ao processo de credenciamento do curso de Medicina das Faculdades Integradas Pitágoras (FIP), em Guanambi. A instituição, suspeita de ter sido favorecida pelo MEC, tem como sócio Walfrido dos Mares Guia, ex-ministro do Turismo no governo Luiz Inácio Lula da Silva e muito próximo ao petista. Ontem, uma comissão da pasta visitou o município para avaliar as instalações físicas da faculdade.

PM do páreo

Comandante da Polícia Militar nas duas últimas greves da corporação, o coronel Alfredo Castro será candidato a deputado federal este ano. Só falta definir o partido. Ele diz que já teve conversas com PDT, PRP, PHS e Avante (ex-PTdoB).

Pílula

Fala, Bebeto!

O deputado federal Bebeto Galvão (PSB) questionou a metodologia para contabilizar faltas na Câmara. Das 37 que teve ano passado, ressaltou, 25 foram justificadas. “Muitas para participar de eventos oficiais”, disse.