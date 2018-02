Embasa suspende fornecimento em bairros de Salvador nesta quarta

Empresa fará serviço de manutenção no parque de reservação de Pirajá

O fornecimento de água será interrompido em alguns bairros de Salvador, nesta quarta-feira (7), por conta de um serviço da Embasa. O órgão informou que fará a manutenção na rede do parque de reservação de Pirajá e, por isso, a suspensão vai atingir os bairros de Pirajá, Campinas de Pirajá e Marechal Rondon.

O serviço será interrompido às 8h e o abastecimento será retomado gradativamente após o término do serviço, previsto para as 16h do mesmo dia. A previsão da Embasa é de que todo o fornecimento seja regularizado em até 48 horas.

O órgão afirmou também que os imóveis que contam com reservatório de água compatível com as necessidades de consumo dos seus moradores, como determina a legislação de saneamento vigente, não serão afetados pela interrupção.