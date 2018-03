Emicida escreve sua cinebiografia, na qual interpretará a si próprio

Produção é do brasileiro Rodrigo Teixeira, indicado ao Oscar por Me Chame pelo Seu Nome

Emicida amplia ainda mais sua área de trabalho. Além da música, da moda e de ocasionais dublagens para animações, como fez no nacional Irmão do Jorel, ele agora vai para a tela do cinema. O rapper paulistano inerpretará a sí próprio papel num filme a ser lançado no ano que vem. A produção é do brasileiro Rodrigo Teixeira, que foi indicado ao Oscar pelo muito bom drama Me Chame Pelo Seu Nome, vencedor do prêmio de melhor roteiro adaptado. O roteiro do projeto com Emicida deve ficar pronto até o final desde mês. A ideia é rodar o filme entre novembro e janeiro.

O cantor escreve o material com mais três pessoas: o diretor do filme, Aly Muritiba (Minha Amada Morta/2015 e Ferrugem/2018), Jessica Candal, roteirista e parceira habitual do cineasta; e o escritor Toni C., ligado à cena hip hop.

"Os caras estão pagando os pecados deles comigo", diz Emicida, em entrevista à Folha de S.Paulo. As primeiras reuniões entre o rapper e o produtor foram em abril do ano passado. As negociações chegaram até o Natal, quando o contrato para a produção foi assinado na casa de Teixeira. "Minha meta é internacionalizar o filme, mas o financiamento é brasileiro", diz o produtor.

O produtor Rodrigo Teixeira foi indicado ao Oscar por Me Chame Pelo Meu Nome (foto/divulgação)

"Um dos motivos pelos quais eu vivia correndo desse lance de biografia é que sempre achei que era uma parada de velho, mano. Eu não vivi tudo isso ainda", diz Emicida. Antes do livro, ele aceitou fazer o filme pela proposta de se concentrar nos primeiros anos de sua carreira. "Você pode fazer um recorte, uma imersão num período que te inspire. Aí, olhando assim, achei que a gente tem uma história muito valiosa para o Brasil recente."

Teixeira cita algumas cinebiografias como inspiração: 8 Mile (2012), na qual Eminem atua como um rapper iniciante em roteiro autobiográfico, Lenny (1974), que mostra a morte precoce do humorista Lenny Bruce, e Touro Indomável (1980), a visão de Martin Scorsese para o boxeador Jake LaMotta.

"A gente não quer novelizar a vida dele, descaracterizar o Emicida", conta Teixeira. "Essas referências que cito são biografias extremamente bem-sucedidas. E acho que são boas porque têm um corte preciso na vida de cada personagem. É um filme de ficção baseado em fatos reais. E o Emicida é ele mesmo na tela, não vamos contratar um ator. Não faz sentido, ele tem domínio de palco, de tela. Ele e Fióti estão no filme ao lado de atores contratados.", explica o produtor, que realizou a cinebiografia de Tim Maia..