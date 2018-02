Emicida lança música inspirada no personagem Pantera Negra

Voz do rapper vai estar na trilha do novo filme da Marvel

O rapper Emicida, conhecido pelas suas letras poéticas, é apaixonado por quadrinhos desde criança. Com o encanto canalizado, o cantor lança, nesta quinta-feira (hoje), uma música inédita, feita em homenagem a um de seus heróis da Marvel preferido: Pantera Negra. A faixa será lançada nas plataformas digitais na sexta-feira (2) e o clipe estreia às 21h30, no canal de YouTube do artista.



Na letra da canção, que leva o nome do personagem Pantera Negra, a história de Emicida se cruza com a do personagem homônimo, o primeiro super-herói negro a ganhar (em breve) um filme da Marvel. O longa, dirigido por Ryan Coogler, estreia no Brasil no dia 15 de fevereiro, com uma gravação feita pelo rapper paulistano especialmente para a trilha sonora do filme.



Pantera Negra, a música, deixa a promessa de utilizar o personagem como metáfora, servindo, principalmente, para representações em críticas sociais. O novo trabalho de Emicida tem composição assinada por ele em parceria com Felipe Vassão, autor da melodia. O rapper ainda assina o roteiro do vídeo com Fred Ouro Preto, diretor do clipe. "Estava empolgado com a possibilidade de o Pantera se tornar um filme e, com a concretização disso, misturei nosso universo com o dele", conta o artista.



As imagens do novo clipe deixam a noção de que as cenas devem acompanhar a letra, fazendo poesia com diferentes iluminações e outros elementos. Confira: