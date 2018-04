Empreendimentos no Cabula valorizam qualidade de vida

Conforto, socialização, comodidade e lazer são algumas necessidades atendidas pelos imóveis de uma das regiões que mais cresce na cidade

O Cabula é um dos bairros que mais crescem e se modernizam em Salvador, sobretudo em função da implantação de novos empreendimentos imobiliários. Qualidade de vida tem sido um dos conceitos mais valorizados nos condomínios recém-construídos ou em construção nesta região da cidade. As incorporadoras apostam em serviços de lazer e diversão, estimuladas pela demanda cada vez maior das famílias por comodidade. Elas buscam menos estresse e mais praticidade.

O corretor de imóveis Gilberto Barreto destaca que é crescente a oferta de espaços de convivência e entretenimento nos empreendimentos lançados na última década. Ele enfatiza que, hoje, sem sair de casa, é possível ir à academia, praticar esportes, realizar festas, fazer um churrasco ou se refrescar na piscina. São verdadeiros condomínios-clube, com amplas estruturas de lazer.

Ter academia no próprio condomínio é um dos diferenciais demandados

A oferta destes serviços, segundo Barreto, vem aumentando e facilitando as relações entre os moradores dos condomínios. “A convivência, antes restrita ao elevador, cresceu com a oferta de diversas áreas de convívio nos residenciais. Isto também tem mudado as relações no Cabula”, afirmou.

O coordenador comercial da JVF empreendimentos, André Marques, destaca que as famílias buscam cada vez mais segurança e comodidade, com oferta de serviços próximos de casa, evitando deslocamentos e perda de tempo. Por isso, segundo ele, áreas de lazer e diversão estão cada vez mais valorizadas dentro dos projetos das empresas do setor imobiliário. “A oferta destes espaços de entretenimento tornou-se um diferencial comercial no momento da compra, pois passou a ser uma exigência do comprador. Além disso, valoriza os imóveis”, citou.

Empreendimentos da JVF no bairro do Cabula, o Allegri, por exemplo, conta com uma infraestrutura completa, que inclui playground coberto e ao ar livre, praça, parque infantil, salão de jogos, academia, salão festas, gazebo, espaço pilates, espaço gourmet, piscina com deck molhado, piscina infantil, quiosque, quadra esportiva, entre vários outros. Um dos diferenciais da incorporadora é que ela já entrega todos os espaços montados com os móveis e equipamentos. O empreendimento, com duas torres e 198 apartamentos, previsto para ser entregue em, está sendo implantado em uma área de mais de 5,5 mil metros quadrados, com muito verde.

Quadra poliesportiva

Acessibilidade

Marques também destacou entre as preocupações da incorporadora a facilidade de deslocamento das pessoas com deficiência. Por isso, todo o empreendimento possui áreas comuns com rampas, elevadores acessíveis, vagas específicas, piscina com escada submersa e corrimões. Além disso, segundo explicou, o apartamento pode ser adaptado, conforme solicitação do cliente.

Brinquedoteca

Outro empreendimento no Cabula que terá ampla estrutura de lazer é o Adorato, lançado recentemente. As 448 famílias das duas torres em construção, que terão 20 pavimentos cada, poderão usufruir de espaço gourmet com churrasqueira, praça, piscina, academia, salão de festas, brinquedoteca, quadra de esportes, espaço multiuso, espaço pilates, salão de jogos, entre vários outros.

