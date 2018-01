Empregadores brasileiros têm as melhores expectativas de emprego em três anos, aponta pesquisa

por Lucy Barreto

Uma pesquisa revelou que a expectativa quanto à geração de empregos no primeiro trimestre de 2018 é a melhor dos últimos três anos por parte dos empregadores brasileiros. O estudo da ManpowerGroup apontou que as intenções de contratação entre janeiro a março 2018, atingiram + 6% no Brasil. Os planos de contratação melhoraram 4 pontos percentuais em relação ao trimestre anterior e 13 pontos percentuais comparado com o mesmo período do ano passado. A pesquisa revela que 13% dos empregadores brasileiros esperam aumentar os níveis de contratação nos próximos três meses, 8% antecipam uma redução nas contratações e 72% não prevêem mudanças. O Brasil é 28º país do mundo com melhor intenção de contratação para o próximo trimestre, subindo 12 posições deste o último levantamento realizado.

Serviços de streaming contratam

Embora façam segredo quanto ao quadro de funcionários no Brasil e no mundo e as vagas abertas, serviços de streaming como Net¬flix e Spotify têm aumentado o número de contratações. No LinkedIn, por exemplo, as duas companhias têm anunciado vagas para cargos executivos, gerenciais e operacionais. Quem tem competências como criatividade, pensamento estratégico e habilidades digitais e deseja trabalhar na área, pode ficar de olho.