Empreiteira da ciclovia que desabou no Rio ganha contrato para obra de gasoduto do governo estadual

Por Jairo Costa Jr., com Luan Santos

A empreiteira responsável pelas obras da Ciclovia Tim Maia, que desabou em abril de 2016 causando a morte de duas pessoas no Rio de Janeiro, foi escolhida para fiscalizar a construção de um duto da Bahiagás, companhia controlada pelo governo do estado. No último dia 19, a Concremat Engenharia e Tecnologia ganhou a concorrência para supervisionar a implantação do canal de distribuição de gás natural que interligará as cidades de Itagibá e Jequié, no Sudoeste baiano. Pelo contrato, com prazo inicialmente estimado em 20 meses, a construtora receberá até R$ 2,8 milhões. De acordo com o edital de licitação, a empresa prestará serviços sob regime de empreitada a preço unitário.

Banco dos réus

Três meses após o desabamento da ciclovia localizada na Zona Sul do Rio, a Justiça acatou a denúncia contra executivos e engenheiros ligados à Concremat, acusados de duplo homicídio culposo. Já a construtora responde a dois processos por causa do desabamento e também aparece no rol de delações da Lava Jato.

De volta à cena

A nova batida da Lava Jato em Salvador ressuscitou um fantasma que ronda integrantes do PT da Bahia ligados à Petrobras: a morte do empresário José Roberto Soares Vieira, assassinado com nove tiros no último dia 17 de janeiro em Candeias. Ex-vice-prefeito de Ourolândia, Roberto do PT, como era conhecido na política, havia denunciado em novembro de 2017 um esquema de propina envolvendo o antigo sócio, José Antônio de Jesus, ex-gerente da Transpetro no estado e preso na 47ª fase da Lava Jato, batizada de Operação Sothis.

Livre da cela

Três dias após o Tribunal de Justiça da Bahia restabelecer a prisão preventiva do ex-prefeito de Muritiba Roque Isquem (PDT), o político continua solto. Até a noite de ontem, Isquem ainda não havia sido intimado sobre a ordem que determina seu retorno à prisão. O ex-prefeito é acusado pela Operação Adsumus de receber o “mensalinho do lixo”, pago por empresas contratadas para serviços de limpeza urbana no município.

Sob suspeita

Ontem, a Operação Sothis II teve como principal alvo a mulher de José Antonio de Jesus, Ana Zilma Fonseca de Jesus, investigada por suposta participação no repasse de propina sobre contratos da Transpetro. O ex-gerente da subsidiária da Petrobras é funcionário de carreira da Refinaria Landulpho Alves, onde era conhecido também pelo apelido de “Zangado”. Com a ascensão do PT, se tornou próximo de cardeais do partido na Bahia e conseguiu um cargo na cúpula da Transpetro. Na força-tarefa da Lava Jato em Curitiba, o assassinato do seu ex-sócio levantou suspeitas de queima de arquivo.

Dura lex

A Justiça Federal concedeu liminar favorável aos cinco advogados suspensos por 90 dias pelo Tribunal de Ética e Disciplina da OAB da Bahia. A decisão susta os efeitos da pena, aplicada após o tumulto durante solenidade da ordem no Fórum Criminal de Sussuarana, em 6 de fevereiro.

"A pesquisa que coloca a Bahia no topo da violência confirma o que dizemos há tempos", Luciano Ribeiro, deputado do DEM e líder da oposição na Assembleia, ao comentar os dados do G1.

Pílula

Fora do ninho Na inauguração de duas etapas do Baixio de Irecê, uma presença destoava da comitiva de políticos convidados pelo presidente Michel Temer: o prefeito de Irecê, Elmo Vaz (PSB), aliado fiel do Palácio de Ondina. Os deputados federais Antonio Imbassahy (PSDB), Arthur Maia (PPS), Benito Gama (PTB), Claudio Cajado (DEM), João Carlos Bacelar (PR) e Paulo Azi (DEM) integram a base de Temer e a oposição no estado. Já o deputado estadual Reinaldo Braga e o filho, Reinaldinho, prefeito de Xique-Xique, flertam com um lado e outro.