Empresário desaparece após mergulho para caça submarina em Valença

Bombeiros e Marinha começaram buscas nesta segunda (1º)

O empresário Artur Knoth, 38 anos, está desaparecido desde a tarde do sábado (30), após um mergulho para caça submarina na praia de Guaibim, em Valença, no Baixo Sul do estado. Uma equipe do Corpo de Bombeiros começou uma operação de busca na região na manhã desta segunda-feira (1º) para localizar Artur, que é casado e tem uma filha de 9 anos.

A equipe de buscas dos bombeiros é formada por dois mergulhadores e um capitão. Também participa da operação de buscas, a Marinha do Brasil, que disponibilizou outra embarcação além de equipamentos de mergulho. A área do desaparecimento é considerada um local de difícil acesso - por conta da profundidade e da movimentação de correntes.

(Foto: Reprodução/Facebook)

Segundo a irmã de Artur, Amanda Knoth, a família começou a procurar o empresário ainda no sábado, quando o companheiro de mergulho de Artur voltou à superfície para pedir ajuda aos familiares. Os dois mergulhavam a 10 km da costa da praia de Guaibim, que fica a 18 km de Valença, quando o colega percebeu o desaparecimento do empresário.

Além dos bombeiros, salva-vidas da cidade também estão no entorno da praia de Guaibim e participam das buscas. A irmã do empresário, Amanda Knoth conta que o irmão já pratica caça submarina com apneia há mais de cinco anos.

Artur é gaúcho, mas mora em Valença há 15 anos e atua no ramo de alimentação.

“Meu irmão nada muito bem, além de surfar. Ele sempre teve contato com natação e por isso sabemos que ele vai voltar. Não podemos perder a fé de encontrá-lo”, desabafa Amanda.

A operação foi encerrada as 17h de hoje e deve recomeçar nesta terça (2).





*Integrante da 12ª turma do Correio de Futuro