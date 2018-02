Empresário é preso suspeito de envolvimento em fraude de cartões

Dezenas de relógios, jóias e eletrônicos foram apreendidos na ação

O empresário Leandro Pereira Magalhães, conhecido como "Pirulito", 33 anos, foi preso nesta segunda-feira (12) apontado como integrante de uma quadrilha envolvida em fraudes de cartões de crédito.

A ação, coordenada pelo delegado Élvio Brandão, diretor do Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (DCCP), resultou na apreensão de dezenas de relógios de marcas famosas, joias e aparelhos eletrônicos, em um imóvel num condomínio de luxo, na Paralela.

De acordo com a Polícia Civil, Pirulito está envolvido no mesmo golpe aplicado por Lucas de Oliveira Santos, de 26 anos, José Nilson Barreto, 27, e Diego Gomes Barreto, 30, presos com mais de 40 camisas de acessos de camarotes, na quinta (8).

A quadrilha utilizava dados de terceiros, inclusive estrangeiros, para emitir cartões de crédito em seus nomes. Diego, José Nilson e Pirulito foram encaminhados ao sistema prisional. Já Lucas, preso em flagrante, foi para audiência de custódia.

A operação foi uma parceria entre as equipes da Coordenação de Operações Especiais (COE),Coordenação de Polícia Interestadual (Polinter) e Departamento de Inteligência Policial (DIP).