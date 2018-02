Empresário fura bloqueio da polícia e é autuado em flagrante

De acordo com a PM, Erivaldo Barreto estava a mais de 100 km por hora. Ele conta que a polícia atirou em seu carro

Um veículo Hilux de placa DJY 2543 furou um bloqueio policial na Avenida San Martin na tarde deste sábado. O veículo estava sendo dirigido pelo empresário Erivaldo Barreto, a mais de 100 km por hora, conforme informações da o Batalhão Gêmeos da Polícia Militar. Autuado em flagrante e encaminhado para a Central de Flagrantes, o empresário disse que a polícia atirou no carro. "Eu estou todo mijado do susto que eu levei por conta do tiro e ainda me bateram. Eu não sou vagabundo, sou empresário. Na mesma hora que deram o tiro eu parei. Sou uma pessoa de bem", disse.

De acordo com a polícia, a Hilux de placa DJY 2543 estava a 100 quilômetros por hora e foi preciso atirar para cima para que o motorista parasse (Foto: Priscila Natividade/CORREIO)

No entanto, de acordo com o sargento da pm Carlos Santana, que estava presente na abordagem, o motorista não parou em momento algum: "Achamos que era até um caso de sequestro pela velocidade a mais de 100 por hora que o carro estava no momento. Você vê um cara que se diz empresário se comportando desta maneira".

Erivaldo está aguardando para ser ouvido pelo delegado plantonista. A polícia afirmou que ele apresentava sinais de embriaguez. "Esta completamente bebado".