Empresário que gravou vídeos com arma ameaçando a ex é preso

Morador da Pituba, ele chegou a divulgar imagens íntimas da mulher

O empresário Júlio Alex Garrido foi preso no domingo (25) por gravar vídeos exibindo uma pistola calibre 380 e ameaçando a ex de morte. Segundo a polícia, ele não se conformava com o fim do relacionamento, que já havia ocorrido há dois anos.

Por conta do fato, a delegada Heleneci Nascimento, titular da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam), solicitou uma medida protetiva contra o empresário. Júlio mora na Pituba e já foi dono de uma rede de motéis na capital baiana. “Após a medida de urgência, solicitamos um mandado de prisão preventiva para ele, que também foi deferida pela Justiça”, explica a delegada. Equipes da Deam prenderam o suspeito no final de semana.

(Foto: Divulgação)

Segundo a investigação, Júlio e a vítima moravam juntos em um apartamento dele. O empresário divulgou vídeos íntimos da ex quando soube que ela estava com um novo namorado, depois do fim da relação entre eles. Juntos eles têm uma filha.

Júlio ainda foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo. A pistola que aparece com ele nos vídeos foi apreendida, assim como um simulacro de arma, usado para prática de Airsoft, uma brincadeira que simula situações de combate.

O suspeito já foi encaminhado para o sistema prisional.