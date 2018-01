Emprestado ao CRB, Feijão dá adeus ao Bahia

Volante tem contrato com o tricolor só até o final da temporada e não deve voltar a atuar pelo Esquadrão

Um dos grandes personagens do Bahia nos últimos anos, o volante Feijão está de saída. O jogador foi emprestado ao CRB até 30 de novembro de 2018 e o contrato com o tricolor, que não foi prorrogado, termina no final de dezembro deste ano. Com isso, o jogador não permanecerá no clube a partir de 2019.

Feijão se profissionalizou em 2013 e estreou no triunfo sobre a Juazeirense por 2x0 pelo Campeonato Baiano. No mesmo ano, seu primeiro jogo como titular na Série A foi justamente num Ba-Vi, que terminou empatado por 0x0. No dia 20 de setembro, Feijão foi o autor do milésimo gol do Bahia em Campeonatos Brasileiro, diante do Internacional no triunfo por 2x0, na Fonte Nova.

Em 2014, foi emprestado ao Flamengo numa troca que envolveu a chegada do atacante Rafinha ao Fazendão. Teve poucas oportunidades no rubro-negro carioca, apesar de ter até entrado em uma partida pela Libertadores. Retornou em 2015 e teve pouco espaço no tricolor, sendo emprestado novamente, desta vez ao Atlético Goianiense

Ao todo, Feijão disputou 96 jogos com a camisa do Bahia e marcou três gols. Além do mais famoso, o "gol mil", marcou de bicicleta contra o prórprio CRB, e outro na final do Baiano de 2016, contra o Vitória, que o tricolor venceu por 1x0, mas acabou ficando com o vice-campeonato.