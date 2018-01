Encontrado corpo de empresário desaparecido no mar de Valença

Família já reconheceu Arthur Knoth; pescador encontrou e resgatou cadáver

Um pescador encontrou o corpo do empresário Arthur Knoth, 38 anos, por volta das 15h desta terça-feira (2). Ele estava desaparecido desde o último sábado (30) no mar da cidade de Valença, no Baixo Sul baiano, após sair para fazer pesca submarina. Segundo informações do Tenente Sena, do Corpo de Bombeiros Militar, o homem viu o cadáver boiando próximo à praia, na região da Ponta do Garcez, o trouxe até a areia e procurou a delegacia local.

Empresário era acostumado a realizar pesca submarina (Foto: Reprodução/ Facebook)

O corpo já foi retirado do local e encaminhado até o Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Valença. A família já foi avisada e reconheceu o corpo de Knoth. O empresário era casado e deixa uma filha de 9 anos.

Em seu perfil no Facebook, a irmã do empresário, Amanda Knoth, informou que a família irá cremar o corpo e não realizará velório para "minimizar o sofrimento da família e dos amigos". Ela ainda agradeceu a todos que de alguma forma se empenharam na busca. "Eu e toda minha família gostaríamos de agradecer a todos que se empenharam da forma que puderam (mensagens de otimismo, ligações, orações, buscas incessantes...) em nos ajudar na busca do meu irmão", disse.

Desaparecido

Segundo a família, Artur Knoth era acostumado a fazer pesca submarina e era um excelente nadador. No sábado (30), ele havia ido com um amigo mergulhar a 10 km da costa da praia de Guaibim, em mar aberto. Quando o parceiro de mergulhou, percebeu a falta do empresário e voltou à superfície. Logo depois, voltou à costa e procurou a família da vítima.

As buscas por Knoth começaram nesta segunda-feira (1º), mas sem sucesso. Inclusive, nesta terça (2), homens da Marinha e dos Bombeiros percorreram o trecho entre Guaibim e Morro de São Paulo procurando o empresário.