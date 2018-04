Encontrado corpo de médica capixaba que era procurada na Bahia

Sumida desde o dia 3, ela foi achada às margens de rio no ES

Jaqueline havia desaparecido no último dia 3 (Foto: Divulgação)

O Departamento Médico Legal (DML) de Vitória (ES) informou nesta segunda-feira (16) que o corpo encontrado às margens do Rio Jucu, na divisa entre Domingos Martins e Marechal Floriano, na Região Serrana do Espírito Santo, é da médica cardiologista Jaqueline Colodetti, 50 anos.

A médica que morava em Cariacica havia sumido dia 3 de abril, depois de realizar atendimentos Santa Leopoldina. Ela deveria voltar para a cidade onde mora para atender em outra clínica, mas no meio do caminho parou perto de uma ponte sobre o Rio Jucu, não sendo mais vista.

O corpo, em estado avançado de decomposição, estava só com uma calça jeans e de sutiã. A família não revelou a causa da morte. O sepultamento será realizado às 11h desta terça-feira (17), no Cemitério São Pedro, no bairro Cruzeiro do Sul, em Cariacica.

Em nome da família, a sobrinha da médica, Elizabetta Colodetti, agradece a todos que contribuíram com o caso. A médica chegou a ser procurada também na Bahia, onde um caminhoneiro disse à família ter dado carona para Jaqueline entre Planalto e Poções, no Sudoeste do estado.

“Agradecemos a todos que nos ajudaram nas buscas, compartilharam informações, acionaram amigos e se uniram nesta grande corrente de orações. Nos sentimos acolhidos e amparados neste momento de extrema dor. Nossa querida irmã, tia, mãe, médica e amiga fará muita falta nas nossas vidas e nós continuamos a pedir que rezem pela nossa família”, destacou Elizabetta.