Encontro de micro e nanotrios anima a pipoca do Pelourinho

Mini estruturas musicais vão se apresentar até terça no Terreiro de Jesus

Os foliões que curtem brincar na pipoca, no Pelourinho, tiveram um elemento a mais para aproveitar o Carnaval no Circuito Batatinha nesta quinta-feira, 08. É que aconteceu, no Terreiro de Jesus, o 3º Encontro de Microtrios e Nanotrios, reunindo diversos artistas em seus carrinhos sonoros improvisados e enfeitados com muitas alegorias coloridas e irreverentes.

Em cada Carnaval, os veículos, de bicicletas a carrinhos estilizados, são especialmente enfeitados e recebem uma cenografia bem diferente daquela dos tradicionais trios elétricos. Os músicos, na maioria das estruturas, vão a pé, arrastando os foliões ao ritmo de sucessos clássicos dos antigos carnavais ou releituras de outros gêneros como o rock.

Artistas tocam no chão arrastando a pipoca

Os microtrios e nanotrios se apresentarão individualmente, nos demais dias da folia, sempre para a pipoca. Como novidade, neste ano, a maior parte dos desfiles irão acontecer no próprio Pelourinho, na região do Terreiro de Jesus.

Entre os microtrios que vão se revezar na praça estão o Garampiola, que investe no colorido do universo circense, reunindo equilibristas, mágicos, palhaços, música, dança e teatro.

Foliões mirins também curtiram o encontro de microtrios

Já o destaque entre os nanotrios é o Bicicletrio Toca Raul, que faz uma releitura das músicas de Raul Seixas e clássicos do rock’n roll em ritmo carnavalesco.

No total, 11 projetos, sendo 7 minitrios e 4 nanotrios se apresentam até a terça-feira de Carnaval no Terreiro de Jesus.

Veja a agenda de apresentações dos minitrios

Terreiro de Jesus (Sexta, 09)

Às 17h: Garampiola

Terreiro de Jesus (Sábado, 10)

A partir das 15h até 20h, Pelô Bossa Reggae, Rural Elétrica, Tuk Tuk Sonoro, Peixinho Elétrico e Banda Marana, Bicicletrio Toca Raul e Rixô Elétrico

Terreiro de Jesus (Domingo, 11)

A partir das 16h, Dom Quixute de La Conga, Peu Meurray e o Coletivo Gente Boa Se Atrai

Terreiro de Jesus (Terça, 13)

A partir das 17h, Maira Lins e Boteco Elétrico

Barra (Terça, 13)

A partir das 14h, Ivan Huol – Censura Livre no Carnaval