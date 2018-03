Encontro em Salvador discute desenvolvimento de cidades via tecnologia

Capital baiana obteve posição de destaque em ranking

O uso da tecnologia para desenvolver formas de melhorar a qualidade de vida da população foi o assunto debatido no Encontro Connected Smart Cities Regional Nordeste, realizado na tarde desta quinta-feira (15), no Senai Cimatec, em Piatã.

O evento contou com a presença de representantes de outras capitais nordestinas, como João Pessoa, Recife, Teresina e Fortaleza, para discutir o tema.

Os focos da conversa estavam relacionados ao papel da tecnologia da informação; inovação para benefício da população; fomento no desenvolvimento de cidades inteligentes; entre outros assuntos.

Para Paula Faria, diretora executiva da Sator, empresa organizadora do evento, o encontro é um reflexo que muitas cidades estão desempenhando um papel positivo para o desenvolvimento do país, "dentro de cada realidade em que se encontram".

Salvador obteve uma posição de destaque no Ranking Connected Smart Cities, avaliação que mapeia cidades com maior potencial de desenvolvimento do Brasil, por meio de indicadores de 11 principais setores, como mobilidade, urbanismo, meio ambiente, energia, tecnologia e inovação, economia, educação, saúde, segurança, empreendedorismo e governança.

Investimento

O secretário André Fraga, titular da Secretaria da Cidade Sustentável e Inovação (Secis), pasta que realizou o evento em parceria com a Sator, afirma que Salvador está evoluindo através do fomento à tecnologia. "Ela está associada à qualidade de vida, e nós podemos ver essa melhora no dia-a-dia do cidadão como, por exemplo, o CittaMobi, que ajuda o usuário na experiência com o transporte público no que diz respeito à economia de tempo”, frisou.

O presidente da Companhia de Governança Eletrônica (Cogel), Alberto Braga, também destacou projetos do município que sinalizam esse esforço. "É notório, por exemplo, o impacto do [programa] Ouvindo Nosso Bairro, o maior projeto de consulta popular do país, onde ouvimos a opinião de 70 mil soteropolitanos, que nos ajudaram a melhorar cada vez mais nossa cidade. É preciso utilizar a tecnologia a favor do cidadão", citou.

O Salvador 360º, planejamento da prefeitura para impulsionar o desenvolvimento econômico de Salvador, foi um dos assuntos discutidos no encontro. O presidente da Urban Systems e Sócio do Connected Smart Cities, Thomaz Assumpção, destacou a iniciativa e a pesquisa feita pela empresa entre os anos de 2015 e 2017. "O projeto Salvador 360 tem o reflexo deste destaque. Ele está sendo trabalhado por eixos estratégicos que estão alinhados com o da Connected Smart Cities”, ressaltou.