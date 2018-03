Enecult 2018 abre inscrições para trabalhos

Confira o calendário completo do Encontro de Estudos Multidisciplinares em Cultura, que acontece em agosto

Com dois novos eixos temáticos nos grupos de trabalho, a 14ª edição do Encontro de Estudos Multidisciplinares em Cultura (Enecult) já tem data para acontecer: entre 7 e 10 de agosto. Os novos eixos temáticos são Cultura e Semiótica e Culturas e Juventude, que se juntam aos 14 estabelecidos na edição do ano passado.

Durante os quatro dias, são realizados simpósios, grupos de trabalho (com comunicações livres), minicursos, relatos de experiência, lançamento de livros sobre estudos e pesquisas em cultura, além de apresentações culturais e feira de artesanatos e produtos da agricultura familiar na Ufba. Mais informações podem ser consultados no site do evento.

O encontro é realizado Centro de Estudos Multidisciplinares em Cultura (Cult), Programa Multidisciplinar de Pós-Graduação em Cultura e Sociedade (Pós-Cultura) do Instituto de Humanidades, Artes e Ciências Professor Milton Santos (Ihac) e Faculdade de Comunicação (Facom) da Ufba.

O evento está com inscrições abertas para submissão de trabalhos até 16 de abril. Já as inscrições para participantes que vão apresentar trabalhos e para ouvintes começam no dia 6 de junho. Os valores de inscrição no primeiro período (até 30 de junho) vão de R$20, para estudantes de graduação, a R$200, para profissionais, estudantes e pesquisadores.

Confira o calendário do evento:

16/03/18 a 16/04/18 – Período para a submissão de artigos

Até o dia 01/06 – Divulgação dos aceites dos artigos

4/6/18 a 30/06/18 – Inscrição para participantes que vão apresentar artigos e ouvintes/pagamento na primeira faixa de valor

01/07/18 a 27/07/18 – Inscrição para ouvintes/pagamento na segunda faixa de valor