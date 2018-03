Enem divulga espelhos de redação em site

As notas dos treineiros também já estão disponíveis

Os estudantes que participaram da última edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), em novembro passado, já podem conferir a correção da redação no site enem.inep.gov.br. A correção é feita por dois professores e vale a nota máxima de 1.000 pontos. São observados cinco critérios, cada um valendo 200 pontos.

A organização do Enem informou, em nota, que, “acatando decisão do Supremo Tribunal Federal”, a banca de correção acabou por não punir com nota zero os candidatos que fizeram textos favoráveis à violação dos direitos humanos. As notas dos treineiros também já estão disponíveis.