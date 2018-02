Enfim, os preços do Cronos

Por Antônio Meira Jr.

A Fiat revelou essa semana os preços do Cronos, que é a variante sedã do Argo. Com versões de motores 1.3 e 1.8, que já foram avaliado pelo AUTOS - o novo modelo chega às lojas no mês que vem. Serão cinco opções para o sedã. A primeira, que custa

R$ 53.990, se chama apenas Cronos e terá motor 1.3 e câmbio manual. Na sequência vem a configuração Drive, que é oferecida por R$ 55.990 com transmissão manual e R$ 60.990 com a caixa automatizada GSR. As outras opções são com motor 1.8 na versão Precision. Com câmbio manual, o modelo irá custar R$ 62.990 e com transmissão automática de seis velocidades, o Cronos sairá por R$ 69.990. Fabricado em Córdoba, na Argentina, o novo veículo irá substituir dois sedãs da marca, o Siena e o Linea - o Grand Siena continua em linha. Em relação ao Argo, o Cronos é 36 centímetros maior e compartilha a mesma estética interior. Por fora, os para-choques são diferentes e a carroceria é igual até a porta dianteira.

Rodamos no Cronos em janeiro, na Argentina, mas só agora os valores de suas versões foram divulgados (Foto: Antônio Meira JR./CORREIO)

AUTOMÁTICOS MAIS BARATOS

Os Chevrolet Onix e Prisma, hatchback e sedã mais vendidos do Brasil, ganharam opções mais baratas com transmissão automática. A configuração, chamada de Advantage, é equipada com um motor 1.4 associado ao mesmo câmbio automático de seis marchas adotado em outras versões. Na linha Advantage, o Onix é oferecido por R$ 53.990 e o Prisma por R$ 58.690, ou seja esta nova versão automática é mais barata R$ 4 mil que a versão LT no hatch e R$ 4.660 no sedã. “Depois da direção elétrica e do ar-condicionado se tornarem equipamentos comuns até entre os carros de entrada, o brasileiro agora sonha com o conforto da transmissão automática”, comenta Hermann Mahnke, diretor de marketing da General Motors. No entanto, outro item bem apreciado foi retirado nesta versão, a central multimídia.

Foto: Divulgação

BRINDE VALIOSO

A Ford revelou que todos os compradores do primeiro lote do Mustang no Brasil vão receber um capacete especial assinado pelo piloto Dan Gurney, lenda do automobilismo mundial. Além de vencer na Fórmula 1, Le Mans, Indy e Nascar, Gurney - que faleceu em janeiro aos 86 anos - foi pioneiro no uso de capacete fechado e iniciou a tradição dos pilotos de comemorar a vitória com chuva de champagne no pódio. A versão GT Premium do Mustang é oferecida no Brasil por R$ 299.900.

Foto: Divulgação

MILHÕES DE QUILÔMETROS

A Iveco localizou recentemente dois caminhões com quase dois milhões de quilômetros rodados com motor original de fábrica. Em Salinas (MG), um EuroTech 450E 37T, modelo 2001, acumula a marca de 1.707.000 quilômetros rodados com um propulsor Cursor 8. Na grande Porto Alegre, um Stralis 570S 41T NR, equipado com motor Cursor 13, registra no odômetro a marca de 1.965.751 km. “O segredo é realizar as manutenções preventivas, cuidar das trocas de filtros e lubrificantes, e guiar o veículo sempre de forma prudente e segura”, explica Ricardo Barion, diretor de marketing e de vendas para a rede da Iveco para a América Latina.

INVESTIMENTOS

A mais antiga fábrica da GM no Brasil, a unidade de São Caetano do Sul (SP), passou por reformulações frutos dos investimentos de R$ 1,2 bilhão. A planta ganhou um novo prédio construído com telhas translúcidas, luzes de LED com automação de dimer, ventilação natural, entre outros conceitos de construção sustentável e passa a ocupar 432.300m² de área construída. O montante de R$ 1,2 bilhão que a GM está aplicando na fábrica faz parte do maior plano de investimentos da empresa em toda sua história no Brasil, com um total de R$ 13 bilhões que estão sendo aplicados no país entre 2014 e 2020.

DEFINIDO

O Salão do Automóvel de São Paulo teve suas datas definidas esta semana. A maior mostra do gênero na América do Sul será aberta dia 8 de novembro, e continua até dia 18. Irá acontecer simultaneamente com o GP Brasil de F1, que acontece de 9 a 11 de novembro.