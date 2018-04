Engie abre vagas de emprego na Bahia

por Lucy Barreto

O grupo Engie, maior produtor privado de energia elétrica do país, está selecionando profissionais para atuarem na Bahia. Os interessados devem cadastrar o currículo até o dia 22 de abril, no site www.engieenergia.com.br, por meio da aba “trabalhe conosco”. São 14 vagas para os cargos de Engenheiro Elétrico (1) ; Técnico de Segurança do Trabalho (1) , Técnico de Manutenção (2); Supervisor de Operação e Manutenção( 1) , Encarregado de Operação e Manutenção ( 1) e Operador Mantenedor ( 8). Para os cargos de técnico de manutenção, Supervisor de Operação e Manutenção, Encarregado de Operação e Manutenção e Operador Mantenedor, os profissionais devem ter formação técnica em Eletrotécnica. Os contratados vão atuar na operação dos Complexos Eólicos Campo Largo e Umburanas, localizados nos municipios de Umburanas e Sento Sé.

UFSB abre concurso

A Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB) está com inscrições abertas até 5 de maio para o concurso que visa preencher 73 vagas em Itabuna, Porto Seguro e Teixeira de Freiras. A remuneração pode chegar a R$ 10 mil. Mais informações pelo site www.ufsb.edu.br.

Prazo prorrogado

A Câmara Municipal de Feira de Santana prorrogou até o dia 19 as inscrições para o seu concurso público. São 37 vagas e os salários podem chegar a R$ 2.640,00 para uma carga horária de 30 horas semanais. Edital disponível no site www.ibfc.org.br, onde também são feitas as inscrições.