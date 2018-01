Entorno da folia: 62 mil veículos vão receber credencial de acesso

Adesivos para carros e motos começam a ser entregues nos próximos dias

Foto: Arquivo CORREIO

Nos próximos dias, a Transalvador começa a entregar os adesivos de identificação de veículos de moradores dos locais do Carnaval. A data do início da distribuição, que será dada a 62 mil veículos de moradores, ainda não foi divulgada. Entre os dias 8 e 13 de fevereiro, apenas veículos identificados com os adesivos poderão circular nas zonas de restrição entre as 13h e 5h da manhã.

Este ano será obrigatório inserir a placa do veículo no adesivo. O preenchimento da placa deve ser feito antes do adesivo ser fixado no para-brisa. O não preenchimento acarretará no recolhimento do adesivo pela Transalvador.

Os moradores que utilizam motocicleta devem trocar, na Transalvador, o adesivo recebido pelo tipo específico para este tipo de veículo. Na troca, o morador deve apresentar comprovante de residência e documento da motocicleta atualizado.

Zonas

A Transalvador manteve cinco cores de adesivos para cada uma das cinco zonas de restrição. A zona roxa compreende a região do circuito Dodô, entre a Barra e a Graça. A zona vermelha também compreende as áreas próximas ao circuito Barra/Ondina, da praia do Porto da Barra à região da Praça das Gordinhas, em Ondina, final do circuito.

A zona amarela engloba a região da Avenida Centenário, nas adjacências da Rua Sabino Silva. A zona marrom compreende a Avenida Garibaldi, a rua Adhemar de Barros e o final da Avenida Oceânica. Por fim, a zona verde abrange o Corredor da Vitória, Canela e Campo Grande.

Imagem: Divulgação/Transalvador

A orientação do órgão de trânsito é que comerciantes e outros profissionais que precisem circular nas zonas restritas o façam entre 5h e 13h, quando o trânsito será liberado. Outra opção é parar o carro em um estacionamento remoto, no Salvador Shopping ou no Salvador Norte Shopping, de onde partirão linhas especiais para o circuito Dodô, ou na zona azul estabelecida na Garibaldi, Vale dos Barris e Avenida Estados Unidos (Comércio).

Outras informações

Quem não receber o adesivo deve registrar a reclamação na seção credenciamento do site www.mobilidadenocarnaval.salvador.ba.gov.br. A superintendência informa que a solicitação deve ser analisada e respondida por e-mail em até 72h.

Todas as informações podem ser acessadas no site, no aplicativo Cittamobi e nos postos de informação na sede da Transalvador, nos Barris, ou nos shoppings Barra e Salvador Shopping.