Envidraçamento é opção para ganhar mais sala sem perder a vista

Antes de fechar a varanda é importante tomar cuidados para evitar acidentes

Foto: Divulgação

A procura pelo envidraçamento da varanda de imóveis tem aumentado cada vez mais e é apontada por especialistas como uma forma inteligente de integrar a área externa aos demais cômodos da casa. Além disso, especialistas apontam que o envidraçamento une elegância e funcionalidade, tornando o ambiente mais aconchegante e protegido do barulho, chuvas e poluição. Contudo, o investimento - que pode variar entre R$ 3 mil e R$ 30 mil de acordo com o tamanho da fachada - deve ser escolhido com cuidado para evitar prejuízos futuros e até mesmo comprometer a segurança dos moradores.



De acordo com o arquiteto Christiano Ruvenal, apesar da grande presença em apartamentos espaçosos, o fechamento é a alternativa ideal para unidades de menor metragem, pois a integração da varanda com o cômodo vizinho é a saída ideal para quem quer ampliar a área útil do imóvel de maneira prática sem perder iluminação e ventilação natural. “Unir, por exemplo, a varanda e a sala de estar em um grande cômodo é uma ótima opção para dar mais espaço a um apartamento pequeno, e como a vidraça funciona feito uma grande janela, não se perde ventilação, que é uma das maiores preocupações das pessoas”, explica.

O especialista diz que o nvidraçamento normalmente é comercializado em duas modalidades, laminado e temperado. A primeira opção é mais segura, já que o modo de fabricação do produto torna-o seis vezes mais resistente que o laminado. “Sempre recomendo o modelo temperado por conta da resistência, o modelo laminado possui uma resistência menor a impactos e até diferenças bruscas de temperatura podem levar ao rompimento do vidro”, sinaliza.

Preço

As folhas de vidro geralmente são alinhadas em um trilho e abrem girando em um ângulo de 90°, conseguindo ser recolhidas em um dos cantos da varanda. O equipamento pode ser emendado por peças de alumínio ou contar com um design mais limpo, sem a parte metálica. Flávia Palhares, diretora comercial da Reiki Bahia, empresa que atua há 20 anos na instalação das janelas pivotantes, ressalta que, além da segurança e funcionalidade, a vantagem do fechamento é a valorização da vista do imóvel. “Logo quando chegou ao Brasil, o envidraçamento era uma opção mais cara, mas hoje é possível fazer a partir de R$ 3 mil. A busca tem crescido pois os clientes começam a perceber o envidraçamento como um equipamento tão importante quando os armários e o piso”, afirma.



Fechar a varanda do apartamento, porém, pode não ser tão simples quanto outras reformas. É importante buscar um profissional que realize um projeto que evite acidentes e, em caso de condomínio, as regras da convenção devem ser consultadas. “Qualquer serviço que envolve vidro ou algum material que pode causar acidentes deve contar com o trabalho de um profissional capacitado, pois um serviço mal feito pode custar caro futuramente”, finaliza Flavia.