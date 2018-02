Envolvimento com o tráfico pode ser causa de morte de suíço em Trancoso

Segundo testemunhas, ​​​​​​​Luca Bruno de Giorgi vendia drogas no lugar em que morava

A morte do suíço Luca Bruno de Giorgi, 54 anos, pode ter sido causada pelo seu envolvimento com o tráfico de drogas. Esta é a principal linha de investigação adotada pela Polícia Civil com relação ao homicídio ocorrido na última sexta-feira (23), no arquipélago de Trancoso, sul da Bahia. Segundo testemunhas, ele vendia entorpecentes na boate que funcionava no mesmo local em que morava.

A polícia civil acredita que ele tenha sido assassinado por conta de uma briga pelo domínio do tráfico local. "As equipes locais da Polícia Civil estão empenhadas em esclarecer o caso. O envolvimento com o comércio de drogas ficou muito evidente, nos depoimentos", contou o diretor do Departamento de Polícia do Interior (Depin), delegado Flávio Góis.

Relembre o caso

Luca Bruno de Giorgi foi baleado várias vezes dentro da casa onde morava há dez anos, na Rua São Bernardo, na região central do distrito. Vizinhos ouviram vários disparos de arma fogo e acionaram a Polícia Militar. Quando os PMs chegaram o suíço já estava morto, caído ao lado da cama. O quarto estava revirado. Cápsulas de pistola calibre 380 foram recolhidas no local do crime.