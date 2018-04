Equador confirma morte da equipe de reportagem sequestrada na fronteira

O governo colombiano avalia que o acontecido foi como um golpe no acordo de paz com as Farc

O presidente do Equador, Lenín Moreno, confirmou nesta sexta-feira (13) que os três membros da equipe de reportagem do jornal "El Comércio", composta por dois repórteres e um motorista, sequestrada na fronteira com a Colômbia foram assassinados. O governo havia dado um ultimato de 12 horas para que os criminosos provassem o bem estar das vítimas, o que não aconteceu e o prazo acabou expirando às 13h (horário de Brasília) de hoje.

O Exército colombiano apontou os infratores comandados pelo equatoriano Walter Artízala, conhecido como Guacho, como responsáveis pela ação criminosa.

Na última quinta-feira (12), as autoridades equatorianas receberam do canal colombiano RCN fotos do que seriam os corpos dos reféns, no entanto, as imagens "não eram conclusivas", segundo o governo.

"Com profundo pesar, lamento informar que se cumpriram as 12 horas do prazo estabelecido. Não recebemos provas de vida e lamentavelmente temos informações que confirmam o assassinato dos nossos compatriotas" disse o presidente Moreno em nota.

No início de abril, um vídeo transmitido pelo RCN mostrou o repórter Javier Ortega (31 anos), o fotógrafo Paúl Rivas (45), e o motorista Efraín Segarra (60) com algemas e correntes no pescoço. Os três foram sequestrados quando realizavam reportagens no povoado de Mataje, onde as autoridades dos dois países perseguem guerrilheiros que se afastaram do processo de paz com as já dissolvidas Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc).

Segundo informações publicada no Jornal O Globo, o caso dos jornalistas elevou a tensão na Cúpula das Américas, que está começou a ser realizada nesta sexta-feira em Lima, no Peru, e levou os governos do Equador e da Colômbia a intensificarem a cooperação bilateral. O presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, se reuniria com a chanceler equatoriana, Maria Fernanda Espinosa, para reiterar, segundo afirmou uma alta fonte do governo da Colômbia, a solidariedade e decisão de colaborar em tudo o que for possível com o governo do Equador.

Para o presidente colombiano, o sequestro dos jornalistas representa um golpe no acordo de paz e mostrou que "apesar dos esforços, realizados este tipo de situações continuam acontecendo e até mesmo afetando outros países".



“Faz parte da lógica dos acordos de paz que algumas pessoas não participem e acabem acontecendo este tipo de coisas. São riscos que se correm e nos dói”, disse a fonte colombiana, que integra a delegação de Santos em Lima.

Na quarta-feira (11), a Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) pediu à Colômbia e ao Equador que “garantissem a vida e a integridade” dos reféns: "A Comissão pede aos governos do Equador e da Colômbia que adotem as medidas necessárias para salvaguardar a vida e a integridade pessoal de Javier Ortega Reyes, Paúl Rivas Bravo e Efraín Segarra Abril", disse o comunicado.

*Com informações do Jornal O Globo