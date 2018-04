Erasmo Carlos passa por procedimento de urgência no coração

Cantor descobre anomalia na carótida e é submetido a um implante de marca-passo

"Que tiro foi esse?". Foi com bom humor que o cantor Erasmo Carlos contou aos fãs, nesta sexta-feira (6), que precisou passar por uma cirurgia de emergência após descobrir uma anomalia na carótida.

Ao publicar um vídeo no seu Instagram citando um trecho do sucesso de Jojo Todynho, o tremendão explicou na legenda que precisou colocar um marca-passo de urgência, mas que, apesar do susto, está tudo bem.

"Gente que me ama... os amigos médicos descobriram que eu tenho hipersensibilidade na carótida, anomalia que ultimamente me causava indesejáveis desmaios. Após o último, fui obrigado a colocar um marca-passo com urgência, o que imediatamente foi feito com sucesso. Estou passando bem graças a Deus, e voltando a forma. Obrigado a todos pela força!", agradeceu Erasmo.

Uma publicação compartilhada por Erasmo Carlos (@erasmocarlosbr) em 5 de Abr, 2018 às 8:09 PDT

"Melhoras mestre ! Deus contigo!", disse um fã. "Este coração também, precisa de muito cuidado querido. Que bom saber de sua recuperação. Salve", comentou outro. "O Susto passou! Vc agora está novo e sabe como tratar e se cuidar. Boa recuperação e vida que segue em paz e com alegrias. Bjs nosso amigo", acrescentou um terceiro.