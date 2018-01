Escola construída em terreno abandonado no Bairro da Paz atenderá 270 alunos

Creche e Pré-Escola municipal teve investimento de R$ 2,2 mi

Prefeito ACM Neto participa de entrega de unidade educacional (Foto: Valter Pontes/SecomPMS)

Construída em um terreno abandonado no Bairro da Paz, periferia de Salvador, a Creche e Pré-Escola Primeiro Passo Bairro da Paz Km 17, foi inaugurada na manhã desta terça-feira (30), com investimento de R$ 2,2 milhões, com recursos do Município.

A unidade foi construída na Rua Rafael Pastore Neto, no Km 17, próxima à antiga Escola Marízia Maior e ao Condomínio Colina da Fonte, e terá três turmas, em tempo integral, e sete turmas de forma parcial, dos grupos III, IV e V, em período integral.

O prefeito ACM Neto participou da solenidade de entrega da unidade, que contou com apresentações de Taekwondo e do grupo folclórico Malezinho, seguida do descerramento da placa de inauguração do espaço.

A estrutura tem 700 metros quadrados de área construída, dez salas, brinquedoteca e biblioteca, refeitório, área de lazer e acessibilidade, dentre outros itens.

Foto: Valter Pontes/SecomPMS

Com esta, a rede municipal de ensino passa a contar com 14 creches e pré-escola Primeiro Passo, com oferta de vagas para crianças até 5 anos.

Segundo a assessoria da Prefeitura, desde novembro de 2017, a administração municipal vem cumprindo o compromisso de entregar uma unidade nova de ensino a cada semana até o início do ano letivo de 2018. "Um dos maiores acertos do meu governo foi tirar a Prefeitura dos gabinetes e levar para os bairros de Salvador. Dessa forma, foi possível ouvir as demandas das pessoas, além de mostrar para os colaboradores de nossa equipe o que realmente precisa ser feito. Portanto, mais uma semana e mais uma escola entregue, e numa região cuja demanda reprimida do ensino infantil é uma das maiores de Salvador. Assim vamos cuidando das pessoas de nossa cidade", comentou o prefeito ACM Neto.

A nova unidade, segundo o prefeito, é resultado de todo o empenho da gestão em recuperar a estrutura da Educação no município. “Nenhuma Prefeitura deste país trabalha tanto em prol da população como a de Salvador nesta gestão. Esta é a cidade que mais investe no social e, em cinco anos, atingimos a marca de 80% do orçamento do município investido nas áreas sociais, nas comunidades mais pobres. Quando assumi a Prefeitura, há cinco anos, apenas 22% do orçamento municipal era destinado à educação. Hoje, com a injeção de R$ 100 milhões anuais, esse número subiu para 29%", declarou.

Em janeiro, já foram inaugurados a Creche e Pré-Escola Primeiro Passo Fazenda Grande III, com capacidade para 320 alunos; o Centro Municipal de Educação Infantil Olga Benário (Doron), para 300 alunos; a Escola Municipal de Pirajá, para 330 alunos; e o Subúrbio 360 – maior equipamento municipal educacional, cultural e de lazer entregue na história da cidade, que atenderá 1,5 mil alunos no contraturno das aulas, além das mães destes com oferta de cursos profissionalizantes.