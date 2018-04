Escola de Formação Complementar do Exército completa 30 anos hoje

Evento na Pituba também vai celebrar os 61 anos do Colégio Militar de Salvador

A Escola de Formação Complementar do Exército (EsFCEx) comemora 30 anos de criação nesta sexta-feira (6). Na ocasião, também são celebrados os 61 anos do Colégio Militar de Salvador (CMS). Juntas, EsFCEx e CMS forma uma Organização Militar do Exército Brasileiro que reúne dois estabelecimentos de ensino sob comando único e realizará uma solenidade comemorativa referente aos aniversários de criação. O evento acontecerá às 19h, no quartel localizado na Rua Território do Amapá, 455, Pituba, com a presença de autoridades, ex-alunos e convidados.

A EsFCEx foi criada em 5 de abril de 1988, com o nome de Escola de Administração do Exército (EsAEx), passando em 2010 à sua denominação atual.

Inicialmente, a sua missão era realizar apenas a formação do militar do Quadro Complementar de Oficiais (QCO), reunindo profissionais de nível superior de diferentes ramos do conhecimento: Administração, Biblioteconomia, Ciências Contábeis, Comunicação Social, Direito, Enfermagem, Informática, Magistério, Psicologia, Veterinária, entre outras.

De acordo com a assessoria da organização, um momento especial foi a inclusão das mulheres, que ocorreu a partir de 1992, passando a ser a EsFCEx pioneira na formação de Oficiais de carreira do sexo feminino.

Atualmente, a EsFCEx, com sua missão original ampliada, é responsável por formar, especializar e aperfeiçoar os Oficiais do Quadro Complementar e do Serviço de Assistência Religiosa; bem como preparar os Assessores de Gestão de Estado-Maior do Exército Brasileiro.

Já o Colégio Militar de Salvador foi fundado no ano de 1957, com sua primeira sede na Rua das Pitangueiras, em Brotas. Em 1961, foi transferido para a Pituba, onde funciona atualmente.

De acordo com a assessoria, a cada ano o Colégio Militar afirma a plenitude de uma jornada dedicada à formação de jovens, desde sua criação.

As práticas didático-pedagógicas no Colégio Militar subordinam-se às normas e prescrições do Sistema de Ensino do Exército e, ao mesmo tempo, obedecem à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), principal referência que estabelece os princípios e as finalidades da educação no País.

A entidade destaca que já contribuiu para educar gerações de brasileiros, em especial de jovens baianos, sendo que muitos se tornaram expoentes em suas atividades profissionais. Aliando a preservação dos valores à constante evolução do conhecimento, o CMS atende hoje mais de 700 alunos e alunas do 6º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio.