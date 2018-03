Escola, templo sagrado

Carina Sales é diretora da Ananda Escola e Centro de Estudos

Assim como um templo é a escola: ambientes sociais destinados ao conhecer e autoconhecer. Espaço destinado à convivência de um conjunto de pessoas de culturas, raças e credos diferentes, mas que objetivam o mesmo fim.

O ambiente escolar não é o único espaço social em que se deve despertar, construir e/ou desenvolver a potência interior do ser humano. No entanto, em tal ambiente, pode-se compensar as influências nocivas de outros espaços sociais. Ela, a escola, é o maior e melhor instrumento de educação.

Quando a educação deixa de ser mantida como instrumento de integração para ser instrumento de instrução, o educador deixa de propor para impor; o conhecimento deixa de ter utilidade prática para ser uma mera informação esporádica, casual e irresponsável. A escola deixa de ser um ambiente propício ao autoconhecimento, à autorrealização, para ser um mero depósito de conhecimento e de entes humanos, onde uns fingem ensinar e outros fingem aprender. O educando deixa de ser a atividade-fim da escola para ser atividade-meio; e o currículo escolar não passa de uma estúpida mistura de impropriedades, irrelevâncias e fraudes, enfim, de puro tédio.

Quando a escola foi institucionalizada pelo sistema, seu objetivo era nobre, não apenas o de intelectualizar jovens para serem concorrentes no mercado de trabalho, mas para transformarem-se em seres humanos sensíveis o suficiente para saber discernir acerca do certo e do errado, do mal e do bem, enfim, do banal e do ético/moral, além de serem exímios na arte do saber, mas pela experiência direta, correta e completa.

Portanto, quando se trata de educação na escola, o interesse do educando é o dever dos educadores; e o dever dos educadores é o interesse dos educandos, como em um processo de simbiose, lúcido e perene.

Reduzir a escola enquanto um espaço para construir saberes, é apoucá-la em sua inteireza. Muito mais do que isto, ela, a escola, prima pela ação de educar, e não apenas educandos, mas todos aqueles que a compõe.

A escola é a segunda sociedade mais bem preparada para construir seres humanos aptos a agirem na urgência e decidirem na incerteza, mediante as pressões, provocações e tentações que surgem no seu viver, desenvolvendo e construindo resiliência em sua jornada.

Carina Sales é diretora da Ananda Escola e Centro de Estudos, orientadora da disciplina Iniciação à Consciência e da disciplina Consciência, neuroeducadora e especialista em Educação Infantil.