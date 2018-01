Escolas de Lauro de Freitas iniciam matrícula para 30 mil vagas nesta segunda-feira (8)

O início das aulas está previsto para o dia 15 de fevereiro

Começam nesta segunda-feira (08) as matrículas para alunos novos da rede municipal de ensino de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador. São mais de 30 mil vagas disponíveis nas 80 unidades de ensino do município. Além dos alunos da creche e do ensino fundamental I e II, alunos do EJA-Educação de Jovens e Adultos também poderão se matricular.

Para efetuar a matrícula é necessário comparecer à unidade escolar mais próxima da residência do aluno, preencher o requerimento fornecido pela unidade, assinado pelo responsável, e apresentar histórico escolar (original), cópia do RG do aluno ou certidão de nascimento (em caso de menores de idade), duas fotos 3x4, cartão do SUS, comprovante de residência e cartão de vacinação atualizados no caso das crianças, e cartão do Bolsa Família (para beneficiários do programa). O período de matrícula termina no dia 30 de janeiro e o início das aulas está previsto para o dia 15 de fevereiro.

Além das cinco escolas que oferecem o EJA no turno diurno, o serviço será ampliado no noturno, passando de 18 para 23 instituições habilitadas para o ensino de jovens a adultos. Para matrícula no EJA é necessário comparecer a unidade em que deseja estudar e apresentar o histórico escolar (original), duas fotos 3x4 e cópia da certidão de nascimento e/ou casamento.