Esconderijo de munições e drogas é descoberto no Alto do Coqueirinho

O local foi encontrado por PMs da Apolo e da 15ª CIPM

Mais de 300 munições de diversos calibres, armas, 10 quilos de drogas e materiais usados na venda de entorpecentes foram apreendidos na noite de sábado (23) pela 15ª Companhia Independente da Polícia Militar (Itapuã), numa localidade conhecida como Baixa de Tudo, no Alto do Coqueirinho, em Itapuã.

Os PMS chegaram ao local após uma denúncia anônima de que pelo menos 10 homens estavam armados na região. Após um cerco montado pelo Pelotão Especial Tático Ostensivo (Peto) da 15ª CIPM e por policiais da Operação Apolo, Mateus Pedreira, 22 anos, foi preso em flagrante com 96 pedras de crack. Segundo a assessoria da Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA), o jovem já tinha sido preso pelo mesmo crime.

Perto do local onde ocorreu a prisão, os policiais encontraram sete carregadores, armas diversas, nove quilos de cocaína, mil pinos para acondicionar a droga, um quilo de maconha, quatro balanças, quatro coletes balísticos, três máscaras do tipo balaclavas, uma bandoleira e uma coronha de arma portátil. O material estava escondido em um terreno abandonado, coberto por tijolos e madeirite.

No mesmo lugar, ainda foram 13 munições de calibre 762, outras 14 de calibre 12, além de 188 de calibre 45, 66 de calibre 40, 59 de 9mm, 23 de 380, duas de 38 e quatro de calibre 32. Um caderno de anotações com informações sobre a venda de entorpecentes foi recolhido no local e, na avaliação da SSP-BA, deve ajudar à Polícia Civil a identificar toda a quadrilha.

"Além de as apreensões resultarem no desarmamento da quadrilha, as anotações encontradas pelas unidades irão munir as equipes de informações que vão ajudar na localização do restante da quadrilha" afirmou o comandante da Região Integrada de Segurança Pública (Risp) Atlântico, coronel Francisco Kerjean.