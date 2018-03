Espaço Cultural da Barroquinha recebe roda de conversa com tema Águas

Patrimônio É comemora o Dia Mundial da Água e leva Elisabete Santos, Paulo Ormindo e Leonel Monteiro ao espaço

O Espaço Cultural da Barroquinha recebe nesta terça-feira (20), às 18h, a temporada 2018 do projeto Patrimônio É... com o tema Águas: do Natural ao Sagrado. A roda de conversa de educação patrimonial em comemoração ao Dia Mundial da Água acontece traz os professores Elisabete Santos, Paulo Ormindo e Leonel Monteiro, como expositores, e André Fraga, titular da Secretaria Cidade Sustentável e Inovação (Secis), como mediador.



O tema foi escolhido para atender às solicitações feitas pelos participantes das edições de 2017 através do questionário de sugestões. A mesa vai tratar seus diversos significados: enquanto expressão do sagrado, as fontes públicas da cidade, além dos problemas, impactos e possíveis caminhos para Salvador.

Patrimônio É... integra o Salvador Memória Viva, programa de atividades de proteção e estímulo à preservação dos bens materiais e imateriais do município, da Fundação Gregório de Mattos (FGM). Este programa aborda a questão do patrimônio cultural em diálogo com a história, memória, arquitetura, espaço público, educação, gestão e economia da cultura.

Além de manter uma pauta fixa mensal para o tema, promove a educação patrimonial, colabora no direcionamento das ações dos institutos de tombamento e registro, bem como das instâncias de salvaguarda, e instrumentaliza a política municipal para atuar na valorização da memória histórica da cidade. Ao todo, serão dez encontros em 2018, com emissão de certificado ao final, para quem participar de, pelo menos, 70% das rodas de conversa.