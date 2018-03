Espanha dá show e goleia Argentina por 6x1 em Madri

Meia do Real Madrid, Isco fez três gols na vitória; Messi, lesionado, não jogou

Enquanto o Brasil de Tite lidava com seus fantasmas e vencia a Alemanha por 1x0 em Berlim, a Argentina, também em reta final de preparação para a Copa do Mundo, era goleada na Espanha pela seleção local. O placar quase lembrou o nosso trauma: 6x1.

O craque da Argentina também não estava em campo. Machucado, Messi esteve no estádio Metropolitano, em Madri, mas diante do vexame foi embora antes do fim do jogo. Di María e Aguero, também lesionados, ficaram de fora. Dybala e Icardi sequer foram convocados.

Diante do adversário desfigurado, a Espanha, com todos os seus craques, sobrou. Isco, destaque do Real Madrid, fez três. Os ‘brasileiros’ Diego Costa e Thiago Alcântara também marcaram. Iago Aspas fechou o placar. O zagueiro Otamendi fez o único da Argentina.

Sem amistosos marcados, esse foi teoricamente o último teste da equipe de Jorge Sampaoli antes da Copa do Mundo. Já a Espanha volta a campo no dia 3 de junho, diante da Suíça.