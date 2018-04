Especial BBB18: saiba tudo o que aconteceu nesta edição

Reality show termina nesta quinta-feira (19) após três meses no ar

Mais uma edição do Big Brother Brasil (TV Globo) está chegando ao fim e nem todo mundo conseguiu acompanhar o programa da casa mais vigiada do país, não é? Calma! Nada está perdido, pessoal! Preparamos um resumo especial com os melhores momentos da 18ª edição da atração, pérolas dos participantes, índices de rejeição, brigas e muito mais. Confira:

Estreia

O BBB 18 estreou no dia 22 de janeiro apenas com a família Lima. Ayrton, o pai, Ana Clara, a filha, Jorge, o sobrinho e Eva, a mãe. Dos quatro participantes, apenas dois poderiam ser escolhidos pelo público e jogariam como uma única pessoa, ou seja, se um ganhasse a prova do líder, a sua dupla também estava no poder. Consequentemente, se algum participante indicasse um para o paredão, automaticamente, o outro também estava na berlinda. No dia 23 de janeiro, outros 16 jogadores entraram na disputa pelo R$1,5 milhão. No domingo, 28 de janeiro, pela vontade dos telespectadores, Ayrton e Ana Clara ficaram na casa.



Os participantes

A Família Lima: O pai Ayrton e a filha Ana Clara são moradores do Rio de Janeiro e participam do BBB como um único jogador | No jogo: 3 vezes emparedados - 3 vezes Líderes - 2 vezes Castigo do Monstro.

Ana Paula: Aprendiz de feiticeira, 23 anos, solteira, estudante de Jornalismo, de Santa Catarina | 3ª eliminada (13/2) | No jogo: 2 vezes emparedada.

Breno: 29 anos, solteiro, arquiteto, de Goiás | No jogo: 2 vezes no Castigo do Monstro - 1 vez Líder.

Caruso: 34 anos, solteiro, publicitário, de São Paulo | 9° eliminado (27/03) | No jogo: 2 vezes Anjo - 1 vez no Castigo do Monstro - 3 vezes emparedado.

Diego: 31 anos, namorando, escritor, do Pará | 8º eliminado (20/03) No jogo: 1 vez Líder - 1 vez Anjo - 3 vezes emparedado - 1 vez Castigo do Monstro.

Gleici: 22 anos, solteira, estudante de Psicologia, do Acre | No jogo: 4 vezes emparedada - 1 vez Líder - 1 vez Castigo do Monstro.

Jaqueline: 23 anos, solteira, biomédica, de Rondônia | 2ª eliminada (6/2) | No jogo: 1 vez emparedada - 1 vez Castigo do Monstro.

Jéssica: 26 anos, solteira, personal trainer, de Santa Catarina | No jogo: 1 vez Líder - 1 vez salva pelo Poder do Veto - 1 vez no Paredão - 2 vezes no Castigo do Monstro.

Kaysar: 28 anos, solteiro, garçom, do Paraná | No jogo: 1 vez Líder - 1 vez no Paredão.

Lucas: 27 anos, noivo, empresário, do Ceará | 5º eliminado (27/2) | No jogo: 1 vez Líder - 1 vez emparedado.

Mahmoud: 27 anos, solteiro, sexólogo, de Rondônia | 6º eliminado (06/03) | No jogo: 1 vez Líder - 3 vezes emparedado.

Mara: 53 anos, solteira, cientista política, de Minas Gerais | 1ª eliminada (30/1) | No jogo: 1 vez emparedada.

Nayara: 33 anos, solteira, jornalista, de São Paulo| 4ª eliminada (20/2) | No jogo: 1 vez emparedada.

Patrícia: 32 anos, solteira, funcionária pública, do Ceará |7ª eliminada (13/03) No jogo: 1 vez Líder - 1 vez emparedada - 1 vez castigo do Monstro.

Paula: 29 anos, solteira, empresária, de Minas Gerais | No jogo: 1 vez Líder - 1 Poder do Veto - 2 vezes emparedada - 2 vezes no Castigo do Monstro.

Viegas: 33 anos, músico, namorando, de São Paulo | No jogo: 1 vez Castigo do Monstro - 1 vez Anjo.

Wagner: 35 anos, solteiro, artista visual, do Paraná | 10º eliminado (03/04) | No jogo: 2 vezes Anjo - 1 vez Líder - 1 vez emparedado.

Com a entrada dos novos participantes, a primeira prova do reality deixou Wagner e Lucas imunes da primeira berlinda.



Casa dividida

Como em todo bom Big Brother, os aliados começam a se juntar e fazer as suas panelas logo na primeira semana do jogo. Patrícia, Diego, Nayara e Ana Paula se uniram de imediato. Caruso, Wagner e Viegas formaram o trio. Família Lima, Gleici, Paula e Mahmoud se uniram. Jéssica e Lucas fizeram dupla. Breno e Kaysar resolveram jogar individualmente.



Paredões

Mahmoud foi o primeiro líder e teve que indicar alguém imediatamente para o paredão. A escolhida do sexólogo foi a estudante de Jornalismo, Ana Paula. Pelos votos da casa, Mara obteve mais votos. Com 55,45% da votação do público, a cientista política foi a primeira eliminada do BBB18.

Na segunda semana do jogo, Jaqueline escolheu a ficha errada e foi direto para o paredão. A loira disputou com Mahmoud e Gleici, mas acabou sendo a escolhida do público para deixar o reality com 65,25%.

Em sequência, Paula, Família Lima e Ana Paula foram ao terceiro paredão do BBB18. Com 89,85% dos votos, a 'bruxinha' Ana Paula se despediu dos colegas do confinamento.

Na semana seguinte, Gleici, Mahmoud e Nayara encararam o paredão triplo e, dessa vez, quem saiu foi a jornalista Nayara com 92% dos votos.

Caruso, Diego e Lucas formaram mais uma berlinda e o público não perdoou o noivo de Taubaté - apelido que os internautas deram para Lucas por ele ser noivo e ter ficado em clima de romance com Jéssica - e foi eliminado com 49,92%.

Um dos momentos que mais chamou atenção, nesta edição, foi quando Patrícia assumiu a liderança. A funcionária pública indicou Paula ao paredão e, com ajuda de Jéssica e Kaysar, eles conseguiram empatar Gleici, Diego e Mahmoud para a berlinda. Para se salvar do paredão, Mahmoud precisaria votar em Diego, mas o sexólogo errou. Votou em Wagner e foi para o paredão.



O apresentador Tiago Leifert informou que, desta vez, dois seriam eliminados, porém, isso era uma pegadinha. O menos votado iria para um quarto isolado, voltaria na sexta-feira imune e indicaria alguém imediatamente para o paredão. Com 57,23% dos votos, Mahmoud deixou a atração e Gleici, a menos votada, saiu da casa e ficou escondida, deixando todos achando que ela também teria sido eliminada.

A volta de Gleici

Como já diz a música: "Tudo o que você faz, um dia volta pra você..." Gleici, enquanto esteve em um quarto sozinha, acompanhou de perto o que os seus colegas de confinamento andavam falando. Ela voltou já sabendo o que faria. A estudante de Psicologia chegou bem devagar, descalça, enquanto todos estavam na sala. A reação dos jogadores não poderia ser diferente. Todos ficaram chocados, principalmente Patrícia e Diego. "Vocês não imaginam o prazer que é estar de volta", disse Gleici, falando o que a personagem Clara, interpretada por Bianca Bin, da novela 'O Outro Lado do Paraíso' afirmou quando voltou do hospício para se vingar de todos que fizeram mal contra ela.

Tiago informou que a acreana iria indicar alguém imediatamente para o paredão e Gleici não pensou duas vezes. "Meu voto é na Patrícia", afirmou a morena depois de ter falado tudo o que viu no quarto e que não concordava com as atitudes da funcionária pública. Após a indicação da estudante de Psicologia, Patrícia não gostou nada do que ouviu e foi brigar com a moça. A noite foi marcada por muito bate-boca, choro e a revolta da cearense em ter sido indicada para a berlinda. "Pois, se eu ficar, meu foco vai ser todo nela. Já esqueci da Paula! Agora eu quero é que ela saia", revelou Patrícia.



No domingo, o paredão foi protagonizado por Patrícia, Caruso e Diego. Apesar do público não ter muita afinidade com nenhum dos três, a funcionária pública teve a rejeição de 94%, o segundo maior até agora, perdendo somente para Aline, do BBB5, que disputou com Grazi Massafera.

Na semana seguinte, a Família Lima e Gleici foram líderes da casa, mas nem tudo são flores. Apesar de ter ganhado a prova mais desejada dos participantes, Gleici não ficou imune, pois preferiu ganhar R$10 mil. O big fone tocou, Diego atendeu e precisaria indicar alguém para a berlinda. O escritor mandou a acreana para o paredão. Minutos depois, os líderes indicaram Diego e os mais votados da casa foram Jéssica e Caruso, e por desempate, a Família e Gleici decidiram mandar a personal trainer para a berlinda formando assim o 8º paredão. Com 81,07%, Diego foi eliminado.

Em mais uma prova do líder em dupla, os vencedores desta vez foram Breno e Wagner. Os meninos indicaram Kaysar para o paredão, que disputou com a Família Lima e Caruso. O publicitário foi eliminado da competição com 81,56% dos votos.

Em uma das provas de resistência mais demoradas, o sírio levou a melhor. Após quase 30 horas de muito cansaço, Kaysar conseguiu e ganhou a prova do líder. O garçom indicou Wagner ao paredão e, para a surpresa de todos, a berlinda desta vez não seria mais em trio, e sim em dupla. A Família Lima recebeu mais votos dos participantes e foi ao paredão junto com o artista visual, que deixou o programa com 59,50% dos votos.

Brigas

Claro que em todo BBB tem que ter uma boa briga, né? Todo mundo gosta! Selecionamos aqui as discussões que mais deram o que falar nesta edição, confira:



Jaqueline e Mahmoud: Tudo começou porque Mahmoud afirmou que Jaqueline teria prometido dar o anjo para ele caso ela ganhasse, porém a loira não cumpriu a promessa e disse que nunca prometeu nada para o sexólogo. A biomédica mandou o rapaz sentar e o chamou de falso, veja:

Ayrton e Caruso: O bate-boca começou quando Caruso foi até a área externa e perguntou quem tinha sido o responsável pela punição. “Eu”, respondeu prontamente o patriarca da Família Lima. “Parabéns!”, ironizou o paulista. Indignado, Ayrton relembrou punição do brother. “Parabéns para você também. Você levou 150 outro dia e ninguém falou nada. Você quer 50 [estalecas]?”, perguntou o analista de sistemas. O publicitário, então, afirmou que Ayrton era “muito rancoroso”. Ana Clara tomou as dores do pai e questionou o brother. “Ué, o que você está falando, Caruso? Está Maluco? Vai arrumar o que fazer”, ordenou a ruiva.

Caruso e Mahmoud: Após a eliminação de Ana Paula, uma briga agitou a madrugada do "Big Brother Brasil". Caruso discutiu com Mahmoud por conta da punição que todos os brothers receberam pelo sexólogo usar as panelas do "tá com tudo", uma vez que estava no "tá com nada". Na ocasião, o rondoniense, que já havia discutido com Ana Paula, se defendeu: "Eu não encostei na panela". Mas o publicitário ficou furioso: "Da outra vez você comeu um negócio e não falou nada. Se coloca na sua e me deixa em paz. Você é um moleque". Contudo, Mahmoud retrucou as ofensas: "Foi sem querer, porque se fosse por querer, eu ia comer um brigadeiro, uma banana". Mas o paulista foi contundente: Você é um bunda mole, você sabe que mexeu, seja homem, você quer ibope".





Viegas e Wagner: Viegas e Wagner estavam disputando a Prova do Líder em dupla no BBB18, mas por um descuido de Viegas que não apertou o botão e levou a dupla a eliminação na disputa pela liderança, uma briga entre os dois se instaurou. Wagner não se conformava com o fato de ter perdido a prova do Líder e chegou chamar Viegas de traidor: “Eu te traí?”, pergunta o músico. “Qual era a obriga? Não era pra correr a apertar o bagulho?”, pergunta o artista visual. “Mas eu te traí?”, insiste Viegas, que continua: “Eu fui lá para ganhar e não consegui e eu tô resolvido com essa parada. Se você não tá, é problema seu”. Wagner fala que contava com Viegas. Neste momento, Viegas se exaltou e atirou um objeto na piscina.

Patrícia e Gleici: A briga das duas começou quando Gleici indicou Patrícia ao paredão afirmando que a funcionária pública era falsa. "Não seja falsa, Patrícia, sério. Quando eu ouvi você falando mal das pessoas, acusando o Ayrton de ficar puxando seu saco porque você era líder, eu explodi. Você falou mal da família, e falar mal da família é falar tanto do Ayrton quanto da Ana Clara", explicou Gleici. Enquanto Patrícia berrava que Gleici estava mentindo, a acreana argumentou: "Teve uma hora que eu vi, logo depois que eu saí, que você disse que ia ser ferro e fogo pra Paula sair, e logo depois você foi lá ser toda fofa e emprestou um brinco pra ela. Você é falsa", disse a estudante de Psicologia.

Romances e movimentação de edredom

É bafo que você quer, @? Então toma! O que não faltou nesta edição foi muita movimentação no edredom. O noivo de Taubaté, ou melhor, Lucas, não aguentou a pressão de Jéssica e deu uma de 'DJ' embaixo das cobertas.



Depois de ter ficado com Ana Clara e Jaqueline, Breno deu em cima de Paula e, depois de muita insistência, conseguiu o que queria. O loiro já levou a morena para namorar embaixo do edredom e estão juntos até hoje no programa.



Patrícia nunca negou que sentia uma atração por Kaysar. Quando conseguiu a liderança, a funcionária pública levou o sírio para o 'bangalô do líder' e ficaram bem agarradinhos. Segundo Patrícia, não chegaram as vias de fato por causa do seu filho, que acompanhava a mãe no reality.



Desde a primeira semana do BBB, Wagner nunca negou que gostava de Gleici. Depois de muita investida, o artista visual conquistou o coração da acreana, onde trocaram diversos carinhos e movimentaram o edredom.



Com a saída de Lucas e Patrícia, a carência bateu entre Jéssica e Kaysar. Já imaginam o que aconteceu, né? A personal trainer se envolveu com o sírio e, o garçom também deu um de 'Dj' na loira.



Para finalizar, selecionamos algumas pérolas que marcaram esta edição e arrancaram muitas gargalhadas do público, veja:



Uma das pérolas que mais fez sucesso foi a de Jéssica. "Levanta a cabeça, princesa, senão a coroa cai", disse a loira para Patrícia. A frase da personal trainer causou o maior alvoroço nas redes sociais e virou até música.

Caruso compara Gleici com Yoko Ono e internautas não perdoam. "É que nem os Beatles, cada um quis seguir o seu caminho. Chegou um momento que o John Lennon não quis ficar mais com os caras e foi seguir a sua carreira com a Yoko. Virou John e Yoko.", disse o publicitário. "Eu acho nada a ver essa comparação. Não faz sentido", respondeu Wagner. "Eu não tô falando por causa do lance da mulher. É só uma analogia", continuou o publicitário.

Gleici, ao retornar do paredão falso, olhou firmemente para Patrícia e Diego e disse: "Patrícia, Diego, quem cava uma cova para o inimigo, cai nela", vibrou a acreana.

Quando foi eliminada, Patrícia não deixou barato e falou uma indireta para Gleici. "Destruíram meu sonho... Quem cava a cova para os outros e cai, destrói os corações. Meu coração está do jeito que eu entrei", afirmou a funcionária pública.

Jéssica voltou a fazer sucesso nas redes sociais quando disse uma frase de Seu Madruga, personagem do seriado 'Chaves'. "A vingança nunca é plena, mata a alma e envenena", disse a sister. Ela completou: "Eu tô vendo isso como uma vingança, 'você votou em mim e agora eu tô votando em ti'... A Gleici conseguiu o que ela queria", desabafou a loira.

O Big Brother Brasil termina no próximo dia 19 de abril e ainda restam no jogo a Família Lima, Breno, Gleici, Jéssica, Kaysar, Paula e Viegas. E aí? Para quem vai a sua torcida?



