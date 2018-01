Especialistas dão dicas para não perder motivação em estudos para concursos

Confira cinco passos para se manter motivado durante preparação

O foco no objetivo é o maior aliado na hora de manter a motivação do concurseiro. Em busca da aprovação, uma das principais perguntas que o candidato ao cargo público deve se fazer é: em qual concurso especificamente quero ser aprovado? A dica é do coach e mentoring em concurso Jeziel Dorea.

Ter equilíbrio é outro diferencial. “Vejo muitos candidatos abrirem mão das coisas prazerosas da vida em função do concurso. Mas isso não é, necessariamente, certeza da aprovação. Ao contrário, pode acarretar uma desmotivação do candidato. O ideal é se planejar, aliando responsabilidade e lazer”, adverte.

Para os candidatos que desejam ajuda de forma mais direta, a saída é contratar um coach. “ O profissional vai levar em consideração as potencialidades e limitações do indivíduo, ressaltando as qualidades e atenuando os defeitos. Tudo isso ocorre dentro de um prazo”, explica.

É o caso da administradora Bruna Rodrigues, que presta concurso há um ano e meio. “No início, eu tentava para qualquer área, cargo e nível. Hoje, fazendo as seções de coaching, consigo utilizar melhor meu tempo e os estudos para chegar mais rápido à aprovação”. Bruna diz que os finais de semana com a família e amigos fazem parte da estratégia para se manter sempre motivada.

“Ajuda espairecer e renovar as energias para a semana seguinte”, explica. Contudo,ela pontua que quando algum concurso do seu interesse se aproxima, o foco é total. Sem direito a regalias.

Para o professor de Direito Administrativo e Constitucional para concurso Alan Vinícius, o candidato precisa descobrir qual é o real motivo que o fará continuar focado nos estudos. “A descoberta envolve uma causa nobre, que vai além de dinheiro e estabilidade. Uma boa educação para os filhos e a compra da casa própria são alguns exemplos que farão o candidato não desistir”, acrescenta.

Veja cinco passos para manter a motivação

1. Defina um objetivo Cada pessoa tem um objetivo diferente quando pensa em fazer um concurso.

2. Tenha metas intermediárias Se não forem estabelecidas, a tendência é achar que não há progresso.

3. Recompensas intermediárias A ideia é marcar positivamente cada conquista.

4. Seja realista Não dê ouvidos a quem não entende direito o que é passar em um concurso.

5. Não feche demais o foco Busque concursos que englobam as mesmas matérias. Deste modo você sempre terá um edital em vista.