Espelho para Cegos volta ao Vila

A solidão, o isolamento, o excesso de bens materiais oferecido como necessidade, a manipulação do consumo. Essas são algumas das questões abordadas no espetáculo Espelho para Cegos, que volta a cartaz hoje e prossegue até dia 15 de abril, no Teatro Vila Velha. A peça integra as atividades da Universidade Livre de Teatro do espaço. Com texto de Matéi Visniec e música de João Millet e Arcangelo Corelli (em Concerto para Uma noite de Natal), o espetáculo é apresentado em oito pequenos palcos e mescla a linguagem teatral com o áudio visual e a música.

De acordo com o diretor Márcio Meirelles, o Espelho para Cegos é um diálogo de pequenos monólogos, onde os nove atores que compõe a atual geração do grupo Teatro dos Novos, que sempre se caracterizou por montagens de forte cunho político. Vale salientar que esses atores interpretam momentos sólo e situações de compartilhamento de cenas. “O que está no palco é o que vivemos: a cidade vazia, fechada em círculos, pessoas fugindo para outros lugares. Um sistema de forças em decomposição, que leva ao marasmo indolente e à permanência de tudo como está”, reflete Meirelles.

Para ele, o espetáculo experimenta algumas inovações como o fato do palco ser fragmentado em oito pequenos palcos distribuídos pelo espaço, possibilitando que o público tenha visões diferenciadas do espetáculo dependendo da escolha do local de acomodação. “Quando Matéi assistiu o espetáculo, observou que a peça incorporava literalmente o teatro decomposto”, diz, Meirelles, ressaltando que a identificação com a obra de Visniec foi imediata. “Comprei o livro, li e em seguida já estava montando o espetáculo”, completa.

O dramaturgo romeno Matéi Visniec defende que a originalidade da montagem e a coragem de propor outra coisa provoque a imaginação do espectador. “Concordo plenamente com a abordagem de Márcio e acredito, como ele, que o teatro pode ser um meio de educação popular, uma terapia social, uma forma de entender o mundo, a complexidade da alma humana, as contradições da sociedade e também a nossa personalidade", analisa.

Teatro Vila Velha(Av. Sete de Setembro, s/n - Passeio Público - Campo Grande).

Hoje, amanhã, sábado(20h) e domingo(19h).

14 anos.

Preços: quinta R$ 20/ R$ 10 e sexta a domingo R$ 30/15.

www.teatrovilavelha.com.br