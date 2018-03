Espetáculo A Paixão de Cristo abre comemoração aos 469 anos de Salvador

Em seguida, no Terreiro de Jesus, a Orquestra Rumpilezz homenageou Moacir Santos

A cidade de Salvador completa aniversário de 469 anos na próxima quinta-feira (29), mas as comemorações já tiveram início na noite desta sexta-feira (23), com a abertura de mais uma edição do Festival da Cidade. Centenas de pessoas foram à Praça Municipal, no Centro Histórico, assistir ao espetáculo A Paixão de Cristo, encenado pala Comunidade Católica Shalom, do Rio Grande do Norte.

Nem a chuva afastou a jovem Patrícia Lessa e seus amigos, que integram o grupo religioso Povo da Paixão. “Já assisti a outras montagens, mas, ainda assim, o espetáculo continua emocionante. A Paixão é o amor de Cristo por nós”, disse.

A estudante Marilia Santos, 21 anos, foi acompanhada da tia. “Assisti à Paixão quando foi apresentada na Concha Acústica e no Dique do Tororó também, mas agora, como é do grupo Shalom, acho que vai ser diferente”, disse Marilia. Frequentadora da igreja São João Batista, na Vasco da Gama, ela diz que Cristo viveu pregando o amor e se sacrificou para salvar os homens.

Foto: Betto Jr./CORREIO

Dom Murilo Krieger, arcebispo de Salvador e primaz do Brasil, prestigiou o evento, assim como o prefeito ACM Neto. “A natureza está demonstrando que Deus quer derramar suas graças sobre nós”, disse Dom Murilo, em referência à chuva que caía. A Paixão de Cristo volta a ser apresentada hoje e amanhã, gratuitamente, no mesmo local.

Foto: Betto Jr./CORREIO

Em seguida, no Terreiro de Jesus, foi a vez da Orquestra Rumpilezz, sob comando de Letieres Leite, se apresentar, numa bela homenagem ao maestro pernambucano Moacir Santos (1926-2006).

A Rumpilezz mostrou Coisas, uma série de canções de autoria de Moacir, que se tornaram clássicos da música instrumental brasileira. Num telão, foram exibidas fotos de diversas fases do músico pernambucano. No início, pouco antes de o show começar, o maestro Letieres fingia conversar com Moacir Santos, cuja voz surgia em depoimentos antigos gravados.

Na plateia, estavam presentes muitos turistas, como a argentina Maite Gil de Muro, de 29 anos, que está em Salvador desde janeiro e já esteve em outros três shows da Rumpilezz. “Já vi outras vezes, mas não canso porque, a cada apresentação, eles fazem algo diferente. Mudam o repertório, mudam a forma como tocam”, disse Maite.

Foto: Betto Jr./CORREIO

Depois da Rumpilezz, quem se apresentou foi o tenor paulista Thiago Arancam, que já passou por mais de 40 países.

O Festival da Cidade continua neste fim de semana e segue até o dia 1º, Domingo de Páscoa. Hoje, Xande Avião e o grupo Psirico vão se apresentar em Periperi, na Praça da Revolução. Amanhã, Léo Santana e a Banda Duas Medidas cantam no Campo da Pronaica, em Cajazeiras. Peças de teatro, exposições e oficinas também fazem parte do Festival da Cidade.

A Paixão de Cristo

Sábado e Domingo (24 e 25) , às 18h30

Local: Praça Municipal. Grátis

Shows

Sábado (24): Xande Avião e Psirico, às 19h

Local: Praça da Revolução, em Periperi. Grátis

Domingo (25) :Duas Medidas e Léo Santana, às 19h

Local: Campo da Pronaica, em Cajazeiras. Grátis.