Espetáculo 'Apaixonados' volta a cartaz em Salvador

Peça fica em cartaz nos dias 03 e 04 de março, no teatro Acbeu

O espetáculo "Apaixonados - Uma Comédia de Tirar o Fôlego", com direção de Andréa Elia e coreografias de Allexandre Coutto, retorna a cartaz em março. A peça fica em cartaz nos dias 03 e 04 de março, no teatro Acbeu, localizado no Corredor da Vitória. A entrada custa R$20 e os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do teatro.

(Foto: Divulgação)

A peça traz um panorama da paixão e seus efeitos psicossomáticos nos indivíduos e suas relações. Em cena, os espectadores vão conferir uma combinação de crônicas de Luís Fernando Veríssimo com textos de internautas que expõem desde encontros e desencontros amorosos, passando pelos desafios da vida conjugal até a busca pelo desejo nos casais que envelhecem juntos.



Serviço

Peça Apaixonados - Uma Comédia de Tirar o Fôlego

Dias: 03 e 04 de março

Horários: 20h (sábado), 18h30 e 20h30 (domingo)

Local: Teatro Acbeu - Corredor da Vitória

Ingressos: R$ 20