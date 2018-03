Espetáculo da Paixão de Cristo será encenado de graça em Salvador

A realização é da Comunidade Católica Shalom

Mais de 100 artistas no palco para contar uma das histórias mais famosas do mundo: a Paixão de Cristo. Isso acontecerá em Salvador Praça Municipal nos dias 23, 24 e 25 de março, abrindo a Semana Santa e o aniversário de 469 anos da cidade. As apresentações acontecerão, a partir das 18h30, e são gratuitas. A realização é da Comunidade Católica Shalom que há mais de 15 anos é responsável pela Paixão de Cristo de Natal-RN, evento do calendário cultural da capital potiguar.



A produção traz um realismo em cada cena, que vai do figurino ao drama de cada personagem. Em alguns momentos, a sonoplastia dará lugar à música solada, acompanhadas ou não de coreografias e um corpo de baile.



Lidiane Oliveira é diretora geral do espetáculo, que será apresentado em Salvador pela primeira vez. Em todo Brasil, a encenação da Paixão de Cristo criou um roteiro forte de atração turística desse período.



Serviço:

Espetáculo da Paixão de Cristo

Onde: Praça Municipal, Centro de Salvador.

Quando: 23, 24 e 25 de março, às 18h30.

Entrada: Gratuita