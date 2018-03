Espetáculo explora vida de Gandhi sob olhar da esposa do líder

Peça é apresentada no Teatro Módulo sábado (3) e domingo (4), às 20h

A história de Mahatma Gandhi apresentada pelo olhar da companheira e esposa Kasturbai Gandhi. Esse é o enredo do espetáculo Gandhi - Seja a Mudança que Você Quer Ver no Mundo, em cartaz no Teatro Módulo. A peça intercala cenas de humor, lirismo e dramaticidade e tem texto e direção de Mateus Faconti. Sergio Lelys, Patrícia Naves e Luis Doffá estão no elenco.

A peça é apresentada como uma história de amor, sem esquecer o viés histórico cultural, criando um painel no qual a sabedoria, dignidade e honestidade de Gandhi (vivido por Sergio Lelys) são mostradas como valores necessários hoje.

Serviço

O quê: Gandhi - Seja a Mudança que Você Quer Ver no Mundo

Quando: sexta-feira a domingo (2, 3 e 4 de março)

Onde: Teatro Módulo (Av. Prof. Magalhães Neto, 1177, Pituba)

Horário: 20h

Ingressos: R$ 35 (meia) e R$ 70 (inteira) | Quem tem Clube Correio ganha 49% de desconto

Vendas: na bilheteria do teatro ou no site compre ingressos

Classificação Livre.