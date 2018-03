Espetáculo Mesmo Sem Te Tocar aborda as possibilidades do amor

Em cartaz no Teatro Gamboa, a peça integra o projeto “Março do Teatro e do Circo”, que reúne solos de destaque e um duo apresentados em Salvador no último ano.

A história de um homem que atravessa uma fenda no tempo e retorna do passado para revelar todo o amor que sente por uma mulher. Essa é o enredo do espetáculo “Mesmo Sem Te Tocar”, em cartaz no Teatro Gamboa como parte do projeto “Março do Teatro e do Circo”, que reúne solos de destaque e um duo apresentados em Salvador no último ano.





Indicado ao Prêmio Braskem de Teatro em quatro categorias (Espetáculo Adulto, Ator, Texto e Diretor Revelação),a peça é cercada por um estado onírico e aborda entraves e peripécias ocasionadas pela força do sentimento, por vezes desmedido, que move o personagem. "Mesmo Sem Te Tocar" também questiona o amor como cura ou ferida da alma e revela o quanto o sentimento, a depender de como é alimentado, pode se tornar uma patologia.





Primeiro solo do ator Fernando Santana (Namíbia, Não! e Exú – A Boca do Universo), o espetáculo marca a estreia de Agamenon de Abreu (As Confrarias e A Ave), na direção, que também é responsável pelo cenário, figurino e maquiagem. O texto é de Fernando Santana, Iluminação de Allison de Sá e a Direção Musical é assinada por Roquildes Junior e Gabriel Carneiro.





SERVIÇO

Teatro Gamboa Nova(R. Gamboa de Cima, 3 - Aflitos. De hoje até domingo. 16/03 – 20h;17/03 - 17h e 20h;18/03 - 17h.Ingressos: R$ 20/R$ 10. A classificação é 12 anos.