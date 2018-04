Espetáculo Noviças Rebeldes sai de cartaz por falta de patrocínio

Produtor e ator Lelo Filho lançou texto nas redes sociais desabafando sobre crise enfrentada em Salvador

O musical Noviças Rebeldes, espetáculo assistido por mais de 360 mil espectadores, finaliza neste sábado (7), não somente a sua temporada, mas a sua existência, por tempo indeterminado. A montagem da Cia Baiana de Patifaria estava com temporada prevista para ser finalizada apenas no fim de maio, podendo ser estendida até junho, porém, de acordo com o ator Lelo Filho, que faz integra o elenco do espetáculo, a falta de patrocínio fez com que sequer fosse possível em uma futura temporada para a peça.



Lelo escreveu uma carta aberta nas redes sociais desafabando sobre o assunto. Nela, declara, em nome da companhia: "(...) Tudo que fizemos até aqui foi tentar, a duras penas, uma independência financeira dos editais. São 36 anos de estrada e 8 peças no repertório, mas conto nos dedos de uma mão as vezes que a palavra patrocínio entrou em nosso vocabulário. Mas antes trabalhávamos 5, 4 dias por semana e conseguíamos ter o 'fundo de caixa' para gerar essa 'independência' . Hoje mal conseguimos ficar 2 dias com alguma demanda de público, enquanto celebridades da internet abarrotam 2, 3 até 5 mil lugares para contar piadas sem nenhum investimento em cenografia, figurino, produção(...)". Confira na íntegra:



Espetáculo era carro-chefe atual da Cia Baiana de Patifaria, que afirmou não estar conseguindo suporte financeiro para novos projetos

(Foto: Diney Araujo/Divulgação)

O musical, que é uma versão brasileira do texto Nunsense do americano Dan Goggin foi, pela primeira no mundo, interpretada por um elenco totalmente masculino, a partir do quinteto formado pelos atores Lelo Filho, Mário Bezerra, Marcos Barretto, Rodrigo Villa e Lázaro Reinaldo. Com direção de Wolf Maya, a peça é um dos maiores sucessos na trajetória da trupe, que conta com um repertório que soma oito espetáculos, tais como Abafabanca, A Bofetada, 3 em 1, Capitães da Areia e Fora da Ordem.No sábado (7), às 20h, no Teatro Isba, na Ondina, a peça dá o seu adeus ao público, com os valores de R$ 60 e R$ 30 reais. Em clima de comoção e indignação, o ator Lelo conversou com o CORREIO e declarou que visualiza uma falta de verba pública na capital baiana para projetos culturais."Não é sobre a crise, é muito além disso. É sobre uma fase de decadência cultural em Salvador. Em São Paulo e no Rio de Janeiro vemos musicais recebendo prioridade em investimentos, enquanto aqui o teatro está cada vez mais desvalorizado por essas poucas mãos. O Ministério da Cultura ignora essas dificuldades. O nosso governo não tem dado atenção a essa problemática e tem perdido talentos locais por esse motivo", pontua Lelo Filho.

Questionado sobre a falta de novos projetos da novo projetos da Cia Baiana de Patifaria, que tem o costume de seguir com as mesmas peças em cartaz por anos, Lelo afirmou: "Temos diversas sinopses novas, diversos projetos novos, mas não temos espaço para eles. Se está difícil já tendo cenário pronto, figurino pronto, equipe pronta... Imagina para algo que iria começar?", alertou. "Está faltando edital, temos poucas portas", ponderou, após lembrar que o último edital vencido pela Patifaria foi em 2009.

Apesar do encerramento das Noviças, o espetáculo A Bofetada, também da Cia Baiana, volta em cartaz no dia 14

(Foto: Divulgação)

A Bofetada retorna

Apesar do encerramento das Noviças, o espetáculo A Bofetada, também da Cia Baiana, volta em cartaz no dia 14, aos sábados e domingos, no Teatro Isba, sempre às 20h. "Não iríamos voltar com a peça agora, mas não vamos ficar parados sem as Noviças. Então retomamos. É um espetáculo que tem o texto sempre bastante modificado, adentrado na atualidade, então é um gosto de renovação", conta Lelo, que ainda ratificou a dificuldade de sustentar qualquer peça atualmente.



A sinopse das Noviças

O espetáculo Noviças Rebeldes conta a história de 5 freiras que saíram da Irmandade de Salue Marie para jogar bingo com irmãs de um outro convento. As 52 outras freiras que ficaram morrem vítimas de botulismo, ao tomarem uma sopa feita pela cozinheira da Irmandade com legumes enlatados vencidos. Ao retornarem da noite de bingo, as cinco freiras sobreviventes descobrem que o caixa da Irmandade foi desfalcado com a compra de um Iphone 7 Plus pela Madre e que só dispõem de recursos para o funeral de 48 delas, deixando as outras num freezer. Decidem, então, realizar um show beneficente para arrecadar dinheiro e enterrar as quatro restantes.



Em meio a mensagens sobre superação e reflexões bem humoradas, são inúmeros os imprevistos, coreografias que vão do balé clássico ao sapateado e uma trilha que reúne ritmos como o baião, chorinho, axé e o funk, embalando as estórias de cada uma das cinco personagens.