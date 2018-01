Espetáculo que estreia dia 17 mistura dança, música e teatro

Banda de Dança será exibido no Teatro Eva Herz, na Livraria Cultura. Aícha Marques, Juliana Leite e Adriana Munford estão na montagem

A atriz Aícha Marques, a cantora Juliana Leite, a dançarina Adriana Munford e o grupo de dança Místicas Tribal Fusion são as atrações do espetáculo Banda de Dança, que será exibido dia 17 de janeiro, às 20h, no Teatro Eva Herz (Livraria Cultura do Salvador Shopping). As cantoras Aishá Roriz e Juliana Leite também participam.

Os músicos que estarão presentes são Alexandre Vieira, Mathias Traut e Bruno Aranha. Os três são conhecidos pelas noites de jazz que costumam apresentar às segundas-feiras, na Casa da Mãe, no Rio Vermelho.

O espetáculo se divide em 12 pequenos quadros, que transitam por diversos gêneros, como comédia, romance e drama. "Definimos como um show de entretenimento, que não é de um gênero exatamente. E que pode ser frequentado por toda a família, independente da idade", diz Adriana Munford, diretora geral e coreógrafa do espetáculo.

As cenas não têm diálogos e se sustentam principalmente na expressão corporal e na música. Num dos quadros,o tragicômico Vampishas, uma vampira que perde seu dente se expressa encenando uma ópera.



Aícha Marques está no espetáculo

(foto: divulgação)

As músicas dos quadros são executadas ao vivo pela banda e a trilha é bem diversa: tem de John Coltrane a Ceumar, passando por Dona Onete.

E as danças são inspiradas no Tribal Fusion, estilo que tem origem na dança do ventre. "É uma dança do ventre contemporânea, misturada com outros ritmos", diz Adriana. Por enquanto, só há uma exibição confirmada.

SERVIÇO

Ingresso : R$ 30/R$ 15

Data: 17 de janeiro (quarta-feira), às 20h

Local: Teatro Eva Herz (Livraria Cultura, Salvador Shopping)

link para compra: https://www.ingressorapido.com.br/venda/?id=4624