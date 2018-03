Espetáculos fazem releituras de clássicos da dramaturgia

As peças integram as produções do Curso de Teatro do Centro Cultural Ensaio

Três turmas do Curso de Teatro do Centro Cultural Ensaio apresentarão hoje os espetáculos Compadecida (uma adaptação da obra O auto da Compadecida do autor Ariano Suassuna), Piquenique No Front(obra escrita há mais de 40 anos pelo dramaturgo espanhol Fernando Arrabal), À Sombra do Cerejal (adaptação da obra O Jardim das Cerejeiras, do autor e dramaturgo russo Anton Tchekhov). Cada uma das apresentações ocorre em sessão única. Com orientação de Victor Alves, Compadecida aborda a vida de um grupo de habitantes de Taperoá, que sempre caem nas armações de João Grilo e Chicó. Com encontros e desencontros surge uma história de muito humor e fantasia. Sob a orientação de Eduardo Sena, Piquenique no Front é um clássico do teatro do absurdo e conta a história da soldada incompetente Zapo que, em combate, recebe num domingo a inesperada visita dos seus pais, o Senhor e Senhora Tépan para um piquenique em pleno front de batalha. Já À Sombra do Cerejal trata sobre o regresso da aristocrata Liubov Andreievna à Rússia, após cinco anos no estrangeiro e, ao retornar para casa, se depara com inúmeros problemas pessoais e financeiros.

SERVIÇO:

Teatro Sesi(Rua Borges dos Reis, 9, Rio Vermelho).Hoje(01),17h, 18 h e 19h. R$ 20,00/R$ 10,00.