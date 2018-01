Susana Werner ficará em Lisboa com filhos

Esposa do goleiro Julio Cesar, a ex-modelo Susana Werner lamentou nas redes sociais a decisão do jogador de defender o Flamengo para encerrar a carreira no clube do coração. O repatriamento do arqueiro pelo time rubro-negro foi anunciado na segunda-feira (29).

Susana e os filhos moram em Lisboa, Portugal, e não se mudarão para o Rio de Janeiro. Ela publicou um vídeo em sua conta no Instagram falando sobre a insatisfação com a decisão do marido. Assista: